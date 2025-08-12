Extremă dreapta a României vine de la Parma și a semnat un contract valabil patru sezoane cu formația din Țările de Jos. Transferul s-a făcut pentru aproximativ 9 milioane de euro, cu tot cu bonusuri.



Ajuns la 26 de ani, Man este văzut drept înlocuitorul perfect pentru Johan Bakayoko, plecat la RB Leipzig. Fostul jucător al FCSB-ului a evoluat patru sezoane la Parma, unde a adunat 142 de meciuri, 28 de goluri și 17 pase decisive. În tricoul naționalei, are 35 de selecții și 9 reușite.



Prima reacție a lui Dennis Man după ce a semnat cu PSV



Presa olandeză scrie că internaționalul român ar putea prinde primele minute la PSV pe 17 august, contra lui Twente.



Peter Bosz îl vede în flancul drept, acolo unde îi are și pe Perisic, Van Bommel, Driouech și Bajraktarevic. Man va purta tricoul cu numărul 27.



„Când agentul meu m-a sunat și mi-a spus că PSV mă vrea, am zis imediat: ‘Hai să mergem!’ E un club unde orice fotbalist ambițios vrea să joace. Are o istorie mare și luptă pentru trofee în fiecare sezon. Și eu vreau asta”, a declarat Man, citat de presa olandeză.



Directorul sportiv Earnest Stewart a completat: „E un dribleur excelent, cu experiență internațională, care ne va aduce goluri și pase decisive.”

