Sâmbătă seară, la emisiunea ”Play On Sport” difuzată exclusiv pe VOYO, Răzvan Raț a fost întrebat de moderatorul Cristi Pintea dacă nu cumva Ianis Hagi prezintă interes pentru Genoa.



Fostul internațional român este membru în Consiliul de Administrație al clubului patronat din iarna trecută de afaceristul român Dan Șucu.



Italienii au reacționat categoric după ce Răzvan Raț a declarat la ”Play On Sport” pe VOYO că Genoa nu-l vrea pe Ianis Hagi



Raț a explicat că Genoa, la care se află și căpitanul selecționatei lui Mircea Lucescu, Nicolae Stanciu, s-a consolidat îndeajuns de mult în perioada de achiziții și că nu se mai gândește, momentan, la alte transferuri.



”După Stanciu, ar putea Genoa, deținută de românul Sucu, să își îndrepte atenția către un compatriot al noului lor transfer?

Cel puțin asta se spune în România, unde numele lui Ianis Hagi, un playmaker și fiul unei legende a fotbalului, a fost legat de 'Grifon'.



Hagi a jucat (chiar dacă rar) la Fiorentina, în Italia, și acum este jucător liber de contract după perioada petrecută în Scoția, la Rangers.



Clubul a negat însă imediat oferta, prin vocea lui Răzvan Raț”, a scris TuttoMercatoWeb.



Cifrele lui Ianis Hagi

