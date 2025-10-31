La două săptămâni după ce a remizat contra lui AC Milan (2-2), Pisa a obținut un punct și împotriva lui Lazio, echipă care venea după victoria cu Juventus (1-0).

Marius Marin, titular în Pisa - Lazio 0-0



Marius Marin s-a aflat în primul 11 și a jucat până în minutul 65. Gazzetta dello Sport și Tuttomercatoweb l-au notat cu 5,5 pe internaționalul român, care a ajuns la 7 partide ca titular în acest sezon de Serie A.



"În prima repriză nu s-a remarcat, dar s-a îmbunătățit puțin în a doua, când a încercat să se implice mai mult. Ulterior, a fost înlocuit de Gilardino", a scris Gazzetta dello Sport despre Marin, în timp ce TMW a notat: "Dintre mijlocași, el a fost cel care a încercat să dicteze ritmul jocului, însă fără rezultate spectaculoase".



Pisa a ieșit, pentru moment, din zona roșie a clasamentului. Echipa lui Alberto Gilardino a urcat pe locul 17, cu 5 puncte, iar pe poziții retrogradabile se află în prezent Verona, Fiorentina și Genoa.



Înainte de pauza pentru meciurile echipelor naționale, Pisa va mai înfrunta Torino, în deplasare, și Cremonese, acasă.

