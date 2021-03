Budescu a RABUFNIT dupa ce s-a spus ca nu a fost convocat la nationala din cauza kilogramelor in plus! "Este o prostie!"

Constantin Budescu nu a fost chemat la echipa nationala din cauza kilogramelor in plus, potrivit lui Nicolae Dica.

Dupa declaratia secundului lui Radoi, mijlocasul de la Damac a reactionat si a spus ca are cu 4 kilograme mai putin, fata de perioada cand juca la Astra si era convocat la echipa nationala.

"Despre kilograme, nu stiu ce sa zic. Acum am vazut si eu. Cand eram la Astra, chiar ma uit acum (se urca pe cantar). Fata de Astra, am 3,6 kilograme mai putin, acum. Deci, nu cred ca asta a fost problema.

Cand eram la Astra, eram la echipa nationala, iar dupa acest transfer, nu. Si am 3,6 kilograme mai putin. Deci, este o prostie ce s-a spus! Nu cred ca are relevanta", a spus Budescu pentru AntenaSport.

Mirel Radoi a impus regula ca niciun jucator care are doua kilograme in plus sau mai mult de doua sa fie convocat la echipa nationala. Dica a explicat ca aceasta regula se aplica oricarui fotbalist, indifirent de valoare sau nume.

"Am vazut ca s-a spus ca se pune foarte mult accentul pe ceea ce se face la echipa nationala. Pai, daca va uitati cate selectii am eu la echipa nationala, ce randament am avut si cate goluri am marcat probabil va dati seama si de chestia asta", a mai spus Budescu.