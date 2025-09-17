Miercuri seară, Olympiakos a primit vizita lui Pafos pe ”Georgios Karaiskakis Stadium”, în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League.

ACUM: Olympiakos – Pafos și Slavia Praga – Bodo/Glimt! Românul Vlad Dragomir este titular. Liverpool – Atletico se joacă de la 22:00

Sursă Foto: Captură TV

În chiar primul minut al meciului, portarul gazdelor, Alexandros Paschalakis, a degajat eronat balonul, în picioarele lui Vlad Dragomir, iar mingea a fost, așadar, propulsată spre poartă.



Olympiakos a scăpat de gol ca prin urechile acului după ce balonul a lovit plasa laterală.



Presa din Cipru a reacționat în urma fazei în care Vlad Dragomir putea să-și treacă numele pe tabela de marcaj în confruntarea cu Olympiakos.



”O greșeală incredibilă pe care Paschalakis aproape a făcut-o! Portarul grec a degajat balonul în picioarele lui Dragomir, iar mingea aproape că a intrat în poartă!”, a scris 24sports.com.cy.

