FOTO Ce gol putea marca Vlad Dragomir în Champions League! Ciprioții au rămas blocați: ”Incredibil!”

Ce gol putea marca Vlad Dragomir &icirc;n Champions League! Ciprioții au rămas blocați: &rdquo;Incredibil!&rdquo; Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Vlad Dragomir (26 de ani) este legitimat la Pafos din 2021, iar în acest sezon evoluează în UEFA Champions League alături de echipa cipriotă.

TAGS:
vlad dragomirPafosOlympiakos PireuChampions League
Din articol

Miercuri seară, Olympiakos a primit vizita lui Pafos pe ”Georgios Karaiskakis Stadium”, în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League.

Ce gol putea marca Vlad Dragomir! Ciprioții au rămas blocați: ”Incredibil!”

  • Vlcsnap 2025 09 17 20h02m17s664
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă Foto: Captură TV

În chiar primul minut al meciului, portarul gazdelor, Alexandros Paschalakis, a degajat eronat balonul, în picioarele lui Vlad Dragomir, iar mingea a fost, așadar, propulsată spre poartă.

Olympiakos a scăpat de gol ca prin urechile acului după ce balonul a lovit plasa laterală.

Presa din Cipru a reacționat în urma fazei în care Vlad Dragomir putea să-și treacă numele pe tabela de marcaj în confruntarea cu Olympiakos.

”O greșeală incredibilă pe care Paschalakis aproape a făcut-o! Portarul grec a degajat balonul în picioarele lui Dragomir, iar mingea aproape că a intrat în poartă!”, a scris 24sports.com.cy.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum arată prima închisoare din România, inspirată după cele din Norvegia. Are o sală de spectacole și biblioteci
Cum arată prima &icirc;nchisoare din Rom&acirc;nia, inspirată după cele din Norvegia. Are o sală de spectacole și biblioteci
ARTICOLE PE SUBIECT
Fanii Universității Craiova, reverență &icirc;n fața unui jucător: &rdquo;Cel mai bun meci al său de c&acirc;nd e la noi&rdquo;
Fanii Universității Craiova, reverență în fața unui jucător: ”Cel mai bun meci al său de când e la noi”
ULTIMELE STIRI
ACUM: Olympiakos &ndash; Pafos și Slavia Praga &ndash; Bodo/Glimt! Rom&acirc;nul Vlad Dragomir este titular. Liverpool &ndash; Atletico se joacă de la 22:00
ACUM: Olympiakos – Pafos și Slavia Praga – Bodo/Glimt! Românul Vlad Dragomir este titular. Liverpool – Atletico se joacă de la 22:00
&bdquo;Ai veni la Federația Rom&acirc;nă de Box?&rdquo; Răspunsul lui Leonard Doroftei
„Ai veni la Federația Română de Box?” Răspunsul lui Leonard Doroftei
Fanii Universității Craiova, reverență &icirc;n fața unui jucător: &rdquo;Cel mai bun meci al său de c&acirc;nd e la noi&rdquo;
Fanii Universității Craiova, reverență în fața unui jucător: ”Cel mai bun meci al său de când e la noi”
Influențat de Simona Halep, a ajuns campion &icirc;n para tenis de masă
Influențat de Simona Halep, a ajuns campion în para tenis de masă
Spania, OUT de la Cupa Mondială din 2026? Ibericii amenință că vor boicota competiția
Spania, OUT de la Cupa Mondială din 2026? Ibericii amenință că vor boicota competiția
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Petrolul și-a ales noul antrenor!

Petrolul și-a ales noul antrenor!

Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: &bdquo;Un iresponsabil! Știți ce face &icirc;n cantonament?&ldquo;

Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: „Un iresponsabil! Știți ce face în cantonament?“

Real Madrid - Marseille 2-1! Opt goluri &icirc;n Juventus - Dortmund și Qarabag, remontada cu Benfica

Real Madrid - Marseille 2-1! Opt goluri în Juventus - Dortmund și Qarabag, "remontada" cu Benfica

Patrick Mouratoglou, fără ocolișuri despre granzii tenisului: Halep, cea mai disciplinată! De ce nu o uită niciodată pe Serena

Patrick Mouratoglou, fără ocolișuri despre granzii tenisului: "Halep, cea mai disciplinată!" De ce nu o uită niciodată pe Serena

O nouă demitere de antrenor &icirc;n Superliga? Principalul, la echipă de patru ani

O nouă demitere de antrenor în Superliga? Principalul, la echipă de patru ani

CITESTE SI
Kate Middleton, apariție elegantă la &icirc;nmorm&acirc;ntarea Ducesei de Kent. Cum arată ținuta purtată de Prințesa de Wales. FOTO

stirileprotv Kate Middleton, apariție elegantă la înmormântarea Ducesei de Kent. Cum arată ținuta purtată de Prințesa de Wales. FOTO

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru &bdquo;spălarea pe creier&rdquo; a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

stirileprotv Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

stirileprotv Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!