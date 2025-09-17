Miercuri seară, Olympiakos a primit vizita lui Pafos pe ”Georgios Karaiskakis Stadium”, în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League.
FOTO Ce gol putea marca Vlad Dragomir în Champions League! Ciprioții au rămas blocați: ”Incredibil!”
Vlad Dragomir (26 de ani) este legitimat la Pafos din 2021, iar în acest sezon evoluează în UEFA Champions League alături de echipa cipriotă.
Miercuri seară, Olympiakos a primit vizita lui Pafos pe ”Georgios Karaiskakis Stadium”, în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League.
Ce gol putea marca Vlad Dragomir! Ciprioții au rămas blocați: ”Incredibil!”
Sursă Foto: Captură TV
În chiar primul minut al meciului, portarul gazdelor, Alexandros Paschalakis, a degajat eronat balonul, în picioarele lui Vlad Dragomir, iar mingea a fost, așadar, propulsată spre poartă.
Olympiakos a scăpat de gol ca prin urechile acului după ce balonul a lovit plasa laterală.
Presa din Cipru a reacționat în urma fazei în care Vlad Dragomir putea să-și treacă numele pe tabela de marcaj în confruntarea cu Olympiakos.
”O greșeală incredibilă pe care Paschalakis aproape a făcut-o! Portarul grec a degajat balonul în picioarele lui Dragomir, iar mingea aproape că a intrat în poartă!”, a scris 24sports.com.cy.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News