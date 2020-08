Pana vin brazilienii, Mircea Lucescu isi pierde vedetele! Oferte de milioane din Anglia si Italia

Mircea Lucescu pregateste cateva transferuri importante la Dinamo Kiev.

Pana sa reuseasca sa-i aduca pe jucatorii pe care si-i doreste, 'Il Luce' ar putea sa-i piarda pe cativa dintre titularii echipei.

Fundasul Vitali Mikolenko este dorit de Napoli si Everton, care ofera pana la 15 milioane de euro pentru el, iar pe Victor Tigankov il vor Newcastle si Leicester.

In plus, Mohammed Kadiri este ca si plecat la Arsenal Tula, echipa din Rusia la care a mai jucat in urma cu un sezon.

Mircea Lucescu a discutat despre aceste posibile plecari cu presedintele clubului, Igor Surkis, spunandu-i ca isi va lasa jucatorii sa plece daca sumele de transfer vor fi corecte.

Antrenorul roman in varsta de 75 de ani are o lista impresionanta de fotbalisti pe care si-i doreste la Dinamo Kiev, el dorindu-si in principal tineri brazilieni, cum ar fi Jean Pyerre, Gabriel Menino sau Marquinos.