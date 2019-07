OFICIAL | Genk ii face loc in echipa lui Ianis Hagi! Au vandut un mijlocas in Serie A! Afacere de 14 milioane de euro

Genk a vandut un jucator.

Genk l-a transferat in aceasta vara pe Ianis Hagi de la Viitorul si i-a promis ca ii va face loc in echipa si va juca titular. Astazi, Atalanta l-a prezentat oficial pe Ruslan Malinovskyi, mijlocasul de 26 de ani care evolua pentru Genk din 2015. Italienii au platit in schimbul mijocasului ucrainean 14 milioane de euro, iar un urma acestui transfer Ianis Hagi ar urma sa fie titular in echipa lui Genk.

Malinovsky a mai evoluat in cariera pentru Sahtior Donetk si Zorya Luhansk si a marcat 5 goluri in 22 de meciuri pentru nationala Ucrainiei.

12,50 de milioane de euro este cota lui Malinvoskyi, potrivit transfermarkt.com

Ianis Hagi a ales Belgia. La fel ca bunul sau prieten Razvan Marin, Hagi Jr. a preferat sa mearga la o echipa "intermediara". El a semnat cu Genk, formatie calificata direct in grupele UEFA Champions League. De la Genk, Ianis Hagi spera ca in doi-trei ani sa ajunga la un gigant al Europei.

Gica Hagi spune ca a refuzat o oferta mult mai buna din punct de vedere financiar din Rusia.

Pe de alta parte, Viitorul s-a ales cu o suma destul de importanta. 5.600.000 euro vor intra in conturile clubului, in timp ce 2.400.000 euro vor ajunge la Fiorentina