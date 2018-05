OFICIAL | Gabi Tamas a semnat pe doi ani! Fundasul a renascut la 34 de ani si face senzatie

La 34 de ani, Gabi Tamas face senzatie in Israel. El a castigat Cupa Israelului cu Hapoel Haifa.

Gabi Tamas traverseaza o perioada excelenta. Ajuns la 34 de ani si plecat din Romania mai degraba pe usa din dos, fundasul se simte foarte bine in Israel. Tamas a castigat Cupa cu Hapoel Haifa, iar acum si-a prelungit contractul pentru inca doi ani!



Tamas a jucat 32 de partide in campionatul Israelului in acest sezon, marcand un gol.



El a mai jucat de 5 ori in Cupa Statului Israel si de 4 ori in Cupa Ligii.