Oferta de 3,5 milioane de euro pentru Omrani! CFR are 3 propuneri pentru OMUL CHAMPIONS LEAGUE!

Startul excelent de sezon a adus mai multe propuneri importante la Cluj pentru Bilel Omrani.

Francezul are nu mai putin de 3 oferte concrete, anunta Gazeta Sporturilor. Cea mai consistenta e in valoare de 3,5 milioane de euro. Tarile unde e dorit Omrani: Scotia si Israel.



Omrani a marcat de 6 ori in preliminariile Champions League si a dat un assist. Cu 9 reusite, fostul jucator al lui Marseille a devenit cel mai important marcator al CFR-ului in Europa. Pe 2 e Culio, cu 6 goluri. In Liga 1, Omrani a marcat de doua ori si a dat o pasa de gol in 4 meciuri jucate in acest campionat