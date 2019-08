SEPSI OSK - CFR CLUJ 0-1 LIVE | GOOOOL Paun! Capitanul CFR-ului din acest meci inscrie in al 3-lea meci consecutiv

Comentam impreuna toate fazele din meciul SEPSI - CFR CLUJ pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

SEPSI 0-0 CFR CLUJ

Min 3. Prima ocazie e a oaspetilor - Pereira primeste mingea in careu, o aseaza pentru sut lui Itu care trimite mult peste poarta.

A inceput partida

Iata echipele de start:

Sepsi:

Bela - Dimitrov, Tincu, Barisic, Stefan - Szbolcs, Vasvari, Dylan, Carnat - Safranko, Karanovic

CFR Cluj:

Vatca - Butean, Cestor, A. Muresan, Peteleu - Itu, Hoban, Paun - M. Pereira, Rondon, Costache

Dan Petrescu schimba din nou echipa pentru meciul din Liga 1 contra lui Sepsi, dupa victoria dramatica din deplasarea de la Glasgow cu Celtic. Cu gandul la dubla cu Slavia Praga, Petrescu a declarat inaintea partidei ca si-ar fi dorit ca meciul sa nu aiba loc!

"Cred ca ar fi fost mai bine ca acest meci de campionat sa nu se joace. Se simte o stare de oboseala la toti jucatorii. Cu o echipa ca Sepsi, pe terenul lor va fi foarte greu, ei sunt clar favoriti.



E o perioada foarte grea, nu am mai avut asa ceva in cariera. Am avut deja 12 meciuri, mai avem 5 in aceasta luna. Nu avem timp sa ne bucuram, nu avem timp de nimic. Sunt unii jucatori care mai au timp liber, datorita rotatiei, dar eu nu am timp deloc. La ce jucatori avem noi e imposibil sa ii bagam o data la trei zile” a spus Petrescu.

Sepsi, niciun punct cu CFR

CFR Cluj pleaca favorita in partida de la Sfantul Gheorghe chiar daca odihneste mai multi titulari inaintea primului duel cu Slavia Praga din play-off-ul UEFA Champions League. Sepsi a fost un adversar care i-a placut mereu CFR-ului: in 7 meciuri directe, CFR Cluj a obtinut victoria de fiecare data!

CFR a castigat toate partidele cu Sepsi de pana acum, 6 in campionat si 1 in Cupa Romaniei. Si in play-off-ul din sezonul trecut CFR n-a avut emotii. A invins cu 3-1 pe propriul teren si a castigat in deplasare cu 1-0.