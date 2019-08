GOLAZOOOO Stanciu! Reusita fantastica la ultimul meci inaintea RAZBOIULUI cu CFR Cluj! Cum a putut sa inscrie! VIDEO

Nicolae Stanciu a marcat din nou pentru Slavia Praga.

Internationalul roman, Nicolae Stanciu, se simte foarte bine la campioana Cehiei, Slavia Praga. A marcat din nou in minutul 48 in partida cu Dynamo Ceske Budejovice cu un sut superb de la marginea careului! Stanciu marcase si in prima etapa in victoria cu 5-1 in deplasarea cu FK Teplice.

Pentru Stanciu este al doilea meci ca titular in acest start de sezon, dupa cel din etapa trecuta cu Slovan Liberec. Slavia are o zi in plus de odihna inaintea dublei cu CFR Cluj, campioana Romaniei urmand sa joace sambata in deplasare la Sepsi.

Slavia Praga este pe primul loc in campionat cu 13 puncte dupa 5 etape. Celalalt roman de la Slavia, Alex Baluta, nu se afla in lot pentru partida cu Dynamo.