FOTO ȘI VIDEO As despre Andrei Rațiu! Cel mai frumos titlu după ce românul a fost decisiv în '90+13 pentru Rayo Vallecano

As despre Andrei Rațiu! Cel mai frumos titlu după ce rom&acirc;nul a fost decisiv &icirc;n 90+13 pentru Rayo Vallecano Conference League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ibericii au scos cu greu un punct la BK Hacken în Conference League.

TAGS:
Rayo VallecanoBK HackenConference LeagueAndrei RatiuAS
Din articol

Fundașul dreapta Andrei Raţiu a adus un punct formaţiei Rayo Vallecano la Goteborg, în 2-2 cu BK Hacken din etapa a doua din grupa unică din Conference League.

Românul a înscris dintr-un penalty transformat in extremis, în minutul 90+13! VIDEO AICI

Ibericii au deschis scorul prin Alvaro Garcia (15), dar suedezii, care au eliminat-o pe CFR Cluj din Conference League (7-2 şi 0-1), au revenit prin golurile reuşite de Julius Lindberg (41) şi Isak Brusberg (55).

Rațiu fusese introdus pe teren în minutul 81 şi a primit un cartonaş galben în minutul 90+7.

Sofascore l-a notat cu 7.3, peste media 6.66 a echipei, iar publicația spaniolă As a titrat: ”Rațiu salvează o noapte urâtă a lui Rayo”.

Rezultatele și marcatorii din etapa a doua din Conference League

AEK Atena - Aberdeen FC 6-0

Au marcat: Aboubakary Koita 11, 18, Niclas Eliasson 27, Răzvan Marin 55, Luka Jovic 81, Dereck Kutesa 87.

BK Haecken - Rayo Vallecano 2-2

Au marcat: Julius Lindberg 41, Isak Brusberg 55, respectiv Alvaro Garcia 15, Andrei Raţiu 90+13 - penalty.

Cartonaş roşu: Pep Chavarria (Rayo) 90+13 (în afara terenului).

Breidablik - KuPS Kuopio 0-0

Hoskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) a ratat un penalty în min. 57.

Cartonaş roşu: Mohamed Toure (KuPS) 90+1.

FC Drita - Omonia Nicosia 1-1

Au marcat: Arb Manaj 12, respectiv Giannis Masouras 45+1.

KF Shkendija - Shelbourne Dublin 1-0

A marcat: Patrick Barrett (autogol) 90+2.

Rapid Viena - Fiorentina 0-3

Au marcat: Cher Ndour 9, Edin Dzeko 48, Albert Gudmundsson 88.

HNK Rijeka - Sparta Praga, meci întrerupt la pauză (0-0)

Şahtior Doneţk - Legia Varşovia 1-2, la Cracovia

Au marcat: Luca Meirelles 61, respectiv Rafal Augustyniak 16, 90+4.

RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok 1-1

Au marcat: Joaquin Panichell 79, respectiv Alejandro Pozo 53.

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0

A marcat: Sven Mijnans 44.

Sven Mijnans (AZ) a ratat un penalty în min. 45+5.

Cartonaş roşu: Sandro Cruz (Slovan) 87.

Universitatea Craiova - FC Noah 1-1

Au marcat: Monday Etim 38, respectiv Nardin Mulahusejnovic 73.

Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1

A marcat: Riad Bajic 51.

Hamrun Spartans - Lausanne-Sport 0-1

A marcat: Gaoussou Diakite 38.

Lincoln Red Imps FC- Lech Poznan 2-1

Au marcat: Kike Gomez 33, Christian Rutjens Oliva 88, respectiv Mikael Ishak 77 - penalty.

Mainz 05 - Zrinjski Mostar 1-0

A marcat: Nelson Weiper 24.

Cartonaş roşu: Igor Savic (Zrinjski) 38.

Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa 1-1

Au marcat: Jan Kral 83, respectiv Efstratios Svarnas 90.

Samsunspor - Dinamo Kiev 3-0

Au marcat: Anthony Musaba 2, Marius Mouandilmadji 34, Carlo Holse 62.

Shamrock Rovers - NK Celje 0-2

A marcat: Franko Kovacevic 33, 40.

Clasamentul din Conference League

1 Fiorentina 2 2 0 0 5-0 6

1 AEK Larnaca 2 2 0 0 5-0 6

3 NK Celje 2 2 0 0 5-1 6

4 Lausanne 2 2 0 0 4-0 6

4 Samsunspor 2 2 0 0 4-0 6

6 Mainz 05 2 2 0 0 2-0 6

7 Rayo Vallecano 2 1 1 0 4-2 4

8 Rakow Czestochowa 2 1 1 0 3-1 4

9 Strasbourg 2 1 1 0 3-2 4

10 FC Noah 2 1 1 0 2-1 4

10 Jagiellonia Bialystok 2 1 1 0 2-1 4

12 AEK Atena 2 1 0 1 7-3 3

13 Zrinjski Mostar 2 1 0 1 5-1 3

14 Sparta Praga 1 1 0 0 4-1 3

15 Lech Poznan 2 1 0 1 5-3 3

16 Crystal Palace 2 1 0 1 2-1 3

17 Şahtior Doneţk 2 1 0 1 4-4 3

18 Legia Varşovia 2 1 0 1 2-2 3

19 KF Shkendija 2 1 0 1 1-2 3

20 AZ Alkmaar 2 1 0 1 1-4 3

21 Lincoln Red Imps FC 2 1 0 1 2-6 3

22 FC Drita 2 0 2 0 2-2 2

22 BK Haecken 2 0 2 0 2-2 2

24 KuPS Kuopio 2 0 2 0 1-1 2

25 Omonia Nicosia 2 0 1 1 1-2 1

26 Shelbourne 2 0 1 1 0-1 1

27 Sigma Olomouc 2 0 1 1 1-3 1

27 Universitatea Craiova 2 0 1 1 1-3 1

29 Breidablik 2 0 1 1 0-3 1

30 Rijeka 1 0 0 1 0-1 0

31 Slovan Bratislava 2 0 0 2 1-3 0

32 Hamrun Spartans 2 0 0 2 0-2 0

33 Shamrock Rovers 2 0 0 2 1-6 0

34 Dinamo Kiev 2 0 0 2 0-5 0

35 Rapid Viena 2 0 0 2 1-7 0

36 Aberdeen 2 0 0 2 2-9 0

* Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiţiei se vor califica direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
Cine sunt tinerii găsiți morți &icirc;ntr-o mașină, l&acirc;ngă lacul Frumoasa. Bianka era &icirc;mpuşcată &icirc;n piept, iar Toni &icirc;n cap
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
MM Stoica a &rdquo;erupt&rdquo; după eșecul cu Bologna: &rdquo;Nu e roșu acolo?! I-a spart fața, ce trebuia, să-i rupă capul?&rdquo;
MM Stoica a ”erupt” după eșecul cu Bologna: ”Nu e 'roșu' acolo?! I-a spart fața, ce trebuia, să-i rupă capul?”
Răzvan Lucescu, numai z&acirc;mbete și declarația serii după &rdquo;crazy match&rdquo; Lille - PAOK 3-4, cu gol al francezilor anulat &icirc;n 90+8!
Răzvan Lucescu, numai zâmbete și declarația serii după ”crazy match” Lille - PAOK 3-4, cu gol al francezilor anulat în '90+8!
Italienii n-au &icirc;nțeles decizia lui Becali din FCSB - Bologna: Cine știe de ce a fost schimbat?!
Italienii n-au înțeles decizia lui Becali din FCSB - Bologna: "Cine știe de ce a fost schimbat?!"
Elias Charalambous &rdquo;&icirc;nțeapă&rdquo; la conferință după FCSB - Bologna: &rdquo;Să verifice, nu de-asta avem VAR?&rdquo; + Ce spune despre Adrian Șut
Elias Charalambous ”înțeapă” la conferință după FCSB - Bologna: ”Să verifice, nu de-asta avem VAR?” + Ce spune despre Adrian Șut
Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul dintre Rădoi și Baiaram: Pesemne nu a știut
Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul dintre Rădoi și Baiaram: "Pesemne nu a știut"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

FCSB - Bologna 1-2 | &Icirc;nfr&acirc;ngere mai clară dec&acirc;t o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: &rdquo;Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă&rdquo;

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu &bdquo;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&rdquo;

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”



Recomandarile redactiei
MM Stoica a &rdquo;erupt&rdquo; după eșecul cu Bologna: &rdquo;Nu e roșu acolo?! I-a spart fața, ce trebuia, să-i rupă capul?&rdquo;
MM Stoica a ”erupt” după eșecul cu Bologna: ”Nu e 'roșu' acolo?! I-a spart fața, ce trebuia, să-i rupă capul?”
Italienii n-au &icirc;nțeles decizia lui Becali din FCSB - Bologna: Cine știe de ce a fost schimbat?!
Italienii n-au înțeles decizia lui Becali din FCSB - Bologna: "Cine știe de ce a fost schimbat?!"
Răzvan Lucescu, numai z&acirc;mbete și declarația serii după &rdquo;crazy match&rdquo; Lille - PAOK 3-4, cu gol al francezilor anulat &icirc;n 90+8!
Răzvan Lucescu, numai zâmbete și declarația serii după ”crazy match” Lille - PAOK 3-4, cu gol al francezilor anulat în '90+8!
Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul dintre Rădoi și Baiaram: Pesemne nu a știut
Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul dintre Rădoi și Baiaram: "Pesemne nu a știut"
Elias Charalambous &rdquo;&icirc;nțeapă&rdquo; la conferință după FCSB - Bologna: &rdquo;Să verifice, nu de-asta avem VAR?&rdquo; + Ce spune despre Adrian Șut
Elias Charalambous ”înțeapă” la conferință după FCSB - Bologna: ”Să verifice, nu de-asta avem VAR?” + Ce spune despre Adrian Șut
Alte subiecte de interes
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano &icirc;n fața lui Real Sociedad
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
E gata! Unde va juca Andrei Rațiu &icirc;n sezonul 2024-2025
E gata! Unde va juca Andrei Rațiu în sezonul 2024-2025
Andrei Rațiu, erou &icirc;n Hacken - Rayo Vallecano din Conference League!
Andrei Rațiu, erou în Hacken - Rayo Vallecano din Conference League!
Layouni a șters pe jos cu CFR Cluj, dar apoi a izbucnit &icirc;n direct la TV: Sunt al naibii de supărat
Layouni a șters pe jos cu CFR Cluj, dar apoi a izbucnit în direct la TV: "Sunt al naibii de supărat"
Pafos le oferă fanilor un &rdquo;pachet de vacanță exclusivist&rdquo; pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj &icirc;n grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
CITESTE SI
Cine sunt tinerii găsiți morți &icirc;ntr-o mașină, l&acirc;ngă lacul Frumoasa. Bianka era &icirc;mpuşcată &icirc;n piept, iar Toni &icirc;n cap

stirileprotv Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel &icirc;n județul Vaslui. &bdquo;L-am văzut că vine spre mine&rdquo;

stirileprotv Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

stirileprotv Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!