Nu se mai opreste! MAGIE pentru Keseru la Ludogorets! 2 goluri si pasa de gol intr-o victorie categorica

Claudiu Keseru continua sa faca senzatie in Bulgaria.

Atacantul roman a marcat doua goluri si a dat o pasa de gol in victoria lui Ludogorets, 5-1, contra Cherno More.

Prima reusita a lui Keseru a venit in minutul 47, dupa un sut bine plasat din zona de la 11 metri. Tot romanul a fost cel care a stabilit scorul final al partidei, in minutul 71. Claudiu Keseru a dat 7 goluri in acest sezon.

Claudiu Keseru i-a dat pasa de gol lui Wanderson in minutul 12, la prima reusita a lui Ludogorets in partida cu Cherno More.

Si Moti a fost titular in meciul de sambata.

Ludogorets este pe locul 2 in Bulgaria, la doar 2 puncte in spatele celor de la Levski Sofia.