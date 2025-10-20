Cele mai tari imagini din Dinamo - Rapid

Ulterior, Rapid a deblocat tabela de marcaj după autogolul lui Eddy Gnahore din minutul 59. Cristi Manea a stabilit scorul final în minutul 74.

Dinamo a deschis scorul la începutul actului secund, doar că reușita a fost invalidată de VAR în urma unei poziții neregulamentare depistate în construcția fazei.

FCSB, adorată de patronul unei rivale: „Mă duc la toate meciurile lor din București!“

Lovitură pentru Gigi Becali! Experții, convinși că va pierde o sumă imensă din cauza dezastrului de la FCSB

Foto: Imago Images

După meciul de pe Arena Națională, Rapid și-a înțepat rivalele cu un mesaj publicat pe rețelele social media: ”Bucureștiul e vișiniu”, a scris echipa din ”Grant” pe Facebook.

Ce a spus Gâlcă

Deși a obținut o victorie uriașă pe terenul rivalei, Gâlcă a avut și reproșuri de făcut vis-à-vis de prestația elevilor săi, taxând momentele de joc haotic.



"Am jucat contra lui Dinamo, care era cea mai în formă echipă din campionat. Jucătorii mei au început să joace în spatele liniei adverse, asta deși aveau spații mari la mijloc. Jucam fără sens mingea în profunzime.

Au avut ocazii de gol, am avut și noroc, mai ales la intervenția lui Koljic. Rezultatele sunt importante, dar trebuie să arătăm și să jucăm bine. Multe momente din joc au fost bune și îmi doresc ca pe viitor să avem mai multă maturitate", a continuat Gâlcă.

