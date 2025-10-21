Dennis Man a fost unul dintre remarcații meciului PSV – Napoli 6-2, după ce a înscris al treilea gol al echipei olandeze și a avut o prestație solidă timp de 90 de minute. Titular și integralist, internaționalul român a fost răsplătit cu note foarte bune în platformele de specialitate.

Dennis Man a primit nota 8.7

Man a contribuit decisiv la victorie. În prima repriză a pasat la golul anulat al lui Saibari, iar în minutul 54 a punctat după centrarea lui Mauro Junior.

Winger-ul român avea să reușească „dubla” în minutul 80, realizare ce are să îi aducă nota 8.2 de către specialiștii de la Flashscore și calificativul 8.7 pe Sofascore.

Nota românului a fost cea mai mare de pe teren și a fost numit „omul meciului” de către ambele surse citate.

În urma acestui succes, PSV a urcat pe locul 11 în grupa unică UCL și are în cont patru puncte după 3 etape.

