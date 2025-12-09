Înotătorul David Popovici a declarat, luni, cu ocazia Galei Sportului Dinamovist, că 2025 a fost cel mai important an din cariera sa de până acum și că a avut multe lucruri de învățat din momentele dificile pe care a reușit să le traverseze.

David Popovici a descris 2025 în două cuvinte: "Intens, frumos!"



''Cred că a fost cel mai important an pentru mine de până acum. A fost un an dificil, frumos și din care am învățat extraordinar de multe lucruri. Întotdeauna este foarte frumos și plăcut să câștigi, dar înveți mult mai multe din momentele în care îți este greu. Și cumva anul acesta am reușit să trec și prin niște momente în care mi-a fost foarte greu și să și câștig. Sunt mândru de mine și de echipa mea, de toți oamenii din echipă. Dacă ar fi să-l caracterizez în două cuvinte aș putea spune că a fost un an intens și frumos'', a declarat Popovici.



''Cel mai emoționant moment a fost probabil cel în care m-am urcat pe podium la Campionatul Mondial, când am realizat cu adevărat că ar fi trebuit să am mai multă încredere în mine și că poate să îmi iasă și să reușesc, chiar dacă mă simt rău cu o zi, două sau trei înainte. Atunci a fost un moment foarte emoționant. E fix sentimentul de dinainte de cursă, de la Europene sau Mondiale, când ți se strigă numele, când ești cuprins de frică, dar în același timp te simți mai în viață ca oricând. Exact aia este adrenalina la care îmi place să mă întorc'', a adăugat David Popovici, potrivit Agerpres.



Înotătorul David Popovici, dublu campion mondial, și halterofila Mihaela Cambei, cu un aur și două medalii de argint la CM, au fost desemnați, luni, în cadrul Galei Sportului Dinamovist, cei mai buni sportivi ai clubului Sportiv Dinamo în 2025.

