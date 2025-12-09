Nerazzurrii au nevoie de puncte pentru a-și consolida poziția în vârful ierarhiei Champions League și pentru a-și asigura un loc în optimile competiției.

Hakan Calhanoglu a rezistat doar 10 minute contra lui Liverpool

Totuși, meciul cu Liverpool de pe San Siro a început cu un ghinion teribil pentru echipa pregătită de Chivu. Hakan Calhanoglu s-a accidentat după doar 10 minute și a fost nevoie ca jucătorul turc să fie înlocuit.

În locul lui Calhanoglu, Chivu l-a trimis în teren pe Piotr Zielinski. Calhanoglu a acuzat dureri musculare la piciorul drept, însă rămâne de văzut dacă este vorba doar despre o accidentare minoră sau este ceva mai grav.

Italienii au scris și ei că accidentarea lui Calhanoglu reprezintă o lovitură dură pentru echipa lui Chivu.

”Lovitură dură pentru Inter, probleme pentru Hakan Calhanoglu. Playmaker-ul nerazzurrilor a atras atenția băncii tehnice, iar fostul jucător al lui Napoli, Piotr Zielinski, se pregătește să intre pe teren.

Calhanoglu a ieșit la marginea terenului, are o problemă la flexorul piciorului drept și a cerut schimbarea”, au scris italienii de la TuttoMercato.

Apoi după alte 20 de minute, Francesco Acerbi s-a accidentat și el și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Veteranul italienilor a fost înlocuit cu Bisseck.

