"Sutem adevaratii invingatori! Echipele mari ale Greciei au fugit de pe teren in fata noastra!" Razvan Lucescu, ATAC dupa scandalurile cu Olympiacos si AEK

Razvan Lucescu este sigur ca echipa sa merita sa castige campionatul din Grecia dupa evoluatiile de pe teren.

Razvan Lucescu ii acuza pe cei de la Olympiacos Pireu si AEK Atena ca au apelat la mijloace incorecte pentru a o opri pe PAOK din drumul catre titlu.

"Spre socul nostru au venit pregatiti sa nu joac, apeland la o golanie de doi bani. (Cu AEK) O noua dovada de lipsa de coerenta, de corectitudine fata de o echipa care a vrut doar sa joace pe teren. Ca am fi pierdut, ca am fi castigat, am fi vrut sa o facem doar pe teren. Daca vi se intra in casa... hoti care intra in casa nu cred ca 6 luni de zile ati dormi linistiti, la fel s-a intamplat si cu noi.



In 2 saptamani ni s-au intamplat niste lucruri pe care niciun alt club din istorie nu le-a patit in conditiile in care eram pe primul loc luptand pentru un titlu pe care clubul l-ar fi castigat dupa foarte multi ani. Noi suntem constienti de ceea ce am facut, suntem mandri de ceea ce am facut pe teren, in acest an suntem adevaratii invingatori in conditiile in care echipele mari ale Greciei, echipele de traditie, au fugit de pe teren in fata noastra" a spus Razvan Lucescu la Ora Exacta in Sport.

Antrenorul celor de la PAOK nu a aflat despre posibilitatea de a se juca totusi in urmatorul weekend, in ciuda faptului ca luni a fost anuntata suspedarea campionatului: "Trebuie sa-l sunati pe prim-ministru si pe Ministrul Sportului si de Interne. Ei pot raspunde cel mai bine, noi in momentul asta stim ca s-a intrerupt campionatul. Sunt probleme care ma depasesc" a mai spus Lucescu Jr.