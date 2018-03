Ce sanctiuni risca PAOK si AEK! Echipa lui Razvan Lucescu poate castiga meciul la masa verde, dar apoi sa fie RETROGRADATA

Derby-ul dintre PAOK Salonic si AEK Atena nu s-a mai terminat.

Aflate la doar 2 puncte distanta una de cealalta, meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena putea sa decida titlul in Grecia in acest sezon. Insa nimeni nu ar fi putut anticipa scandalul urias care a impiedicat incheierea partidei. Golul lui Varela din prelungiri a fost anulat initial iar cei de la PAOK au protestat minute bune, pentru ca apoi patronul lui PAOK sa intre inarmat pe teren!

Conform grecilor de la Sport24, ambele cluburi risca sa fie sanctionate. Cei de la PAOK pentru intrarea lui Ivan Savvidis pe teren cu o arma, in timp ce cei de la AEK pentru ca au refuzat sa intre pe teren dupa 2 ore. Arbitrul a vrut sa reia finalul meciului insa presedintele lui AEK nu le-a permis jucatorilor astfel ca AEK Atena poate pierde partida cu 3-0.

Pentru PAOK, lucrurile sunt insa mult mai grave. In functie de raportul final al brigazii de arbitri, dar si de presiunea pusa de UEFA pe federatia din Grecia pentru luarea unor masuri extraordinare, s-ar putea ajunge pana la retrogradarea echipei din prima liga! Cei de la AEK au denuntat "climatul terorist" iar articolul 19 din Regulament scrie ca intimidarea unui oficial sau amenintarile pot duce pana la retrogradare. In cel mai bun caz, PAOK ar juca un meci fara spectatori, a doua masura fiind depunctarea si in situatia cea mai grava, retrogradarea. Faptul ca patronul lui PAOK avea o arma, chiar si cu permis, face ca posibilitatea retrogradarii lui PAOK sa creasca substantial.