Noi detalii despre transferul lui Mihaila la Parma: "Am avut sansa asta!" Cum au fost convinsi italienii de 'perla' din Banie

Valentin Mihaila (20 de ani) s-a transferat de la Craiova la Parma, in schimbul a 8 milioane de euro.

Unul dintre cei mai promitatori fotbalisti din Liga 1 a plecat de curand in Serie A, fiind transferat de Parma pentru 8 milioane de euro.

Mihaila a egalat recordul lui Alexandru Mitrita pentru cel mai scump jucator vandut de Universitatea Craiova, iar impresarul Giovanni Becali a explicat care a fost sansa pentru ca transferul sa se realizeze:

"Parma are un investitor american care investeste in tineri si tinerii au fost in anul 2000 nascuti, 2001, 1999 maximum. Am avut sansa sa il prezint celor de acolo, sunt multe luni de cand a dat niste goluri", a dezvaluit Giovanni Becali, pentru Telekom Sport.

Valentin Mihaila nu a reusit sa inscrie niciun gol pentru Craiova in cele 6 meciuri pe care le-a jucat la echipa din Banie in acest sezon.

Atacantul crescut de academia oltenilor a fost promovat la echipa mare in 2018, iar de atunci a marcat 10 goluri si a oferit 13 pase decisive in cele 71 de meciuri jucate.

Mihaila este si unul dintre cei mai in forma atacanti ai Romaniei U21, fiind golgheterul tricolorilor mici in aceste preliminarii pentru Campionatul European, cu 5 goluri inscrise.