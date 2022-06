Mijlocașul român a fost titular în toate cele cinci disputate până acum, a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive. Wuhan Three Towns este lider în China, cu 13 puncte obținute din 15 posibile și un golaveraj 16-3.

Duminică, Stanciu a fost din nou decisiv pentru gruparea din Wuhan, la meciul cu Shanghai Port (2-1), în care a reușit un assist. Mijlocașul a fost notat cu 7,7 de Sofa Score după ultimul joc, iar site-ul de specialitate l-a desemnat cel mai bun jucător din acest start de sezon.

Nicolae Stanciu are cea mai bună medie a notelor de până acum (8,52), la o distanță semnificativă de următorii doi clasați - sud-coreeanul Jun-ho Son (7,78) și brazilianul Moises (7,65), ambiii de la formația Shandong Taishan, ocupanta locului 4 din China.

24' GOAL! ⚽️#WuhanThreeTowns 2-0 #ShanghaiPort

Wuhan captain #RenHang scored with his header! Assist from #NicolaeStanciu's free kick!

Watch live: https://t.co/qZZ0lX42Be