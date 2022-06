Echipa lui Nicolae Stanciu a trecut rapid în avantaj, în minutul 10, prin Marcao. Mijlocașul român a fost titular și în această partidă și și-a făcut simțită prezența pe teren în minutul 24, când a pasat decisiv pentru reușita lui Hang Ren.

Stanciu a centrat dintr-o lovitură liberă din apropiere de centrul terenului, pentru lovitura de cap a coechipierului său, care a trimis cu capul în poarta adversă.

Astfel, fotbalistul român a ajuns la două goluri înscrise și al treilea assist oferit în cinci meciuri jucate pentru Wuhan Three Towns. În ultima etapă, în derby-ul orașului, cu FC Wuhan, Stanciu a pasat decisiv de două ori în victoria cu 3-1 a echipei sale.

