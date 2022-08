Nice, spulberată pe teren propriu de Marseille. Rareș Ilie a primit cea mai mică notă de pe teren. Favre, pe locul 18 în Ligue 1

Lucien Favre, antrenorul lui Nice, l-a trimis pe Rareș Ilie din primul minut pe teren. Însă, în prima parte a jocului, "gimnaștii" au arătat dezastruos.

Nice a încasat trei goluri în primele 45 de minute. Sanchez a deschis scorul în minutul 10, Tavares a majorat diferența în minutul 37, iar același Sanchez a realizat "dubla" și a închis tabela la 3-0, în minutul 42.

Lucien Favre l-a ținut pe Rareș Ilie pe suprafața terenului doar în prima repriză. La 0-3, antrenorul a făcut două mutări la pauză: l-a scos pe Ramsey și l-a introdus pe Claude-Maurice și l-a înlocuit pe fotbalistul român cu Brahimi.

Potrivit statisticilor oferite de SofaScora, Rareș Ilie a primit cea mai mică notă din teren (5.9), după portarul Kasper Schmeichel (5.8), iar Nice se află deja la a doua înfrângere consecutivă în Ligue 1.

"Gimnaștii" au obținut doar două puncte, din primele două etape, când au remizat cu Strasbourg (1-1) și cu Toulouse (1-1) și au pierdut cu Clermont (0-1) și astăzi cu Marseille (0-3).

