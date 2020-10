Pirlo ii este recunoscator lui Mircea Lucescu! "Am fost norocos sa lucrez cu el!" Ce spune despre rolul lui Ronaldo la Juventus

Andrea Pirlo a preluat in aceasta vara Juventus Torino si povesteste pentru site-ul UEFA ce l-a influentat sa devina antrenor, spunand de asemenea si care sunt modelele lui.

Juventus va juca in grupele UEFA Champions League impotriva celor de la Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu. Romanul este chiar fostul atrenor al lui Pirlo de la Brescia, unul din antrenorii care a avut cea mai mare implicare in dezvoltarea italianului ca fotbalist.

"De-a lungul anilor am inceput sa studiez, am vazut acest lucru ca o pasiune, iar asta a crescut de la zi la zi. Pasul pe care l-am facut ca sa devin antrenor a fost automat"

"Am fost destul de norocos sa am antrenori mari. De la Mircea Lucescu, care a fost printre primii la Brescia si era ca un profesor, la Marcelo Lippi, Ancelotti, Conte si Allegri. Am fost norocos sa am jucatori de talie mondiala si sunt fericit ca am lucrat cu ei. Incerc sa iau de la fiecare cate ceva.", a declarat Andrea Pirlo.

Pirlo il admira pe Cristiano Ronaldo si il considera un model pentru tinerii jucatori.

"Sunt fericit sa am la echipa un simbol al fotbalului mondial. Avandu-l disponibil in fiecare zi, vazandu-l ca si antrenor, iar mai apoi pe teren jucand este un lucru enorm pentru mine si toata echipa. Lucreaza ca un copil chiar daca are 35 de ani si inca are aceeasi pasiune zi de zi ca sa joace fotbal, clar e un exemplu pentru oricine."