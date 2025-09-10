GALERIE FOTO O celebră prezentatoare din Anglia, amenințări oribile pe internet: ”Nici măcar nu mai clipesc!”

Alison Bender, o celebră prezentatoare a emisiunilor dedicate Premier League și Champions League de la Sky Sports, a trecut prin momente delicate.

Vedeta a fost amenințată cu violul în mediul online.

Alison Bender, amenințări grave pe internet

Bender este celebră în Marea Britanie pentru emisiunile pe care le moderează. În cariera sa, a prezentat emisiuni dedicate fotbalului englez, dar a lucrat printre altele și pentru Real Madrid TV.

Recent, prezentatoarea s-a confruntat cu o situație înfiorătoare, însă Alison Bender a mărturisit că este un lucru ce i se întâmplă în mod constant. Vedeta TV a postat pe Instagram o fotografie cu mesajul primit din partea unui utilizator, în care individul o amenința că o va viola în fața copiilor săi. Deasupra capturii, Bender a adăugat ”Blocat și raportat”.

Ulterior, vedeta Sky Sports a revenit cu o completare: ”Ce pot să mai zic? Vă mulțumesc pentru toate mesajele, inclusiv celor care spun că ar trebui să fac plângere la poliție.

Partea tristă este că nici măcar nu mai clipesc. Mulți dintre voi sunteți șocați, revoltați, supărați sau triști, dar pentru mine și pentru colegele mele astfel de lucruri sunt, din păcate, destul de obișnuite.

Vorbim despre asta în speranța că se va opri, dar, sincer, avem nevoie de mai mult sprijin din partea platformelor. Ar trebui să existe verificare și responsabilitate.

Mă îngrijorează și faptul că încep să devin imună sau amorțită în fața a ceea ce este moral corect sau greșit, pentru că sunt expusă constant la astfel de lucruri.

Oricum, nu vă faceți griji pentru mine, sunt perfect bine. Și mulțumesc – 99% dintre urmăritorii mei de aici sunt grozavi. Ceilalți pot să se ducă naibii”, a transmis Alison Bender.

Alison Bender: ”Ca femeie, simți că ai mult mai multe de demonstrat!”

În 2020, Alison Bender a vorbit în The Sun despre dificultățile pe care le întâmpină o femeie care activează în fenomenul fotbalului.

Când vorbeam despre Liga Campionilor, în loc să mă bazez doar pe cunoștințele mele, căutam informații despre fiecare meci din istoria competiției, pentru că îmi era teamă să nu ratez ceva. Cred că așa sunt eu, îmi place să muncesc din greu. Dar ca femeie, simți că ai mult mai multe de demonstrat.

Nu-mi place să vorbesc de rău colegii, dar am auzit bărbați spunând lucruri la TV care știu sigur că, dacă le-aș fi spus eu, aș fi fost făcută praf și cariera mea s-ar fi terminat. O simplă greșeală de exprimare – e atât de ușor să spui ceva greșit – dar ca fată, cred că pur și simplu nu îți permiți acea eroare. Totul este analizat la sânge”, spunea Bender în urmă cu câțiva ani.

