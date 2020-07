OFICIAL! Riccardo Piscitelli poate da piept cu Pepe si Cavani! Clubul a anuntat transferul! 

Portughezii de la Clube Desportivo Nacional au anuntat transferul fostului portar de la Dinamo.

Plecat de la Dinamo liber de contract, desi intelegerea sa nu expirase, Piscitelli a ales sa se transfere in strainatate si a acceptat oferta portughezilor de la CD Nacional. Asa cum www.sport.ro a anuntat inca din data de 15 iulie, portughezii s-au miscat repede dupa ce Piscitelli a plecat de la Dinamo, iar ieri au publicat pe pagina oficiala de Facebook informatia ca italianul a semnat pentru 3 ani cu gruparea nou-promovata in prima liga din Portugalia.

Atunci cand a luat decizia de a pleca de la Dinamo, portarul era nemultumit de situatia financiara de la club, iar Florin Prunea a dezvaluit ca goalkeeperul italian nu mai primise niciun ban in ultimele 4 luni.

Piscitelli va evolua pentru urmatorii 3 ani in culorile clubului pentru care a jucat si Cristiano Ronaldo in perioada junioratului. De altfel, Ronaldo este nascut in Madeira. Tot in Portugalia ar putea ajunge si Edinson Cavani, varful uruguayan de la PSG fiind dorit de catre Benfica!