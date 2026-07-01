Internaționalul român a plecat de la Pisa după șapte ani. În 2019, Pisa îl achiziționa de la Sassuolo pentru 400.000 de euro, după un sezon în care l-a avut legitimat la club sub formă de împrumut.

Marius Marin, direct în Top 3 după transferul la arabi: 2.800.000€

Pentru Marius Marin va fi prima experiență în afara Europei. El a mai jucat în Italia, la Pisa, Sassuolo, Catanzaro, și în România, la ASU Poli, de la care a plecat în 2016 în ”Cizmă”.

Cu o cotă de 2,8 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, Marius Marin urcă direct pe podium în topul celor mai valoroși jucători de la Al Nasr Dubai.

În fața lui sunt iranianul Mehdi Ghayedi, cotat la 4,5 milioane de euro, și columbiano-arabul Kevin Agudelo, estimat de site-urile de specialitate la 3,5 milioane de euro.

Pe locul trei în topul celor mai valoroși jucători de la club, Marin e la egalitate cu argentinianul Ramon Mierez, care se află la echipa din UAE Pro League din toamna lui 2025.

Marius Marin a semnat cu Al Nasr Dubai un contract valabil până la finalul sezonului 2027/28.

Primele declarații ale lui Marius Marin după ce a semnat cu Al Nasr

”Este un proiect foarte serios, este primul lucru pe care l-am observat când am fost contactat.

Asta m-a făcut să semnez cu acest club, profesionalismul pe care mi l-a arătat în această săptămână. Este un club care poate câștiga și care o va face.

Am o mentalitate de câștigător și sunt foarte competitiv. Voi da totul pentru echipă”, a spus Marius Marin.