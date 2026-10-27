GALERIE FOTO Rivalii lui Harry Kane lansează teorii ale conspirației după un Balon de Aur „orchestrat”: „Ce coincidență!”

Rivalii lui Harry Kane lansează teorii ale conspirației după un Balon de Aur „orchestrat”: „Ce coincidență!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Triumful lui Harry Kane la gala Balonului de Aur a declanșat teorii ale conspirației în taberele rivalilor Kylian Mbappe și Lamine Yamal, care contestă corectitudinea votului.

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Din articol

Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen (33 de ani), autor a 73 de goluri în sezonul 2025-2026, a devenit primul englez care câștigă trofeul după Michael Owen, în 2001. Pentru prima dată în 70 de ani, gala organizată de France Football s-a mutat de la Paris la Londra, în onoarea primului câștigător din istorie, Sir Stanley Matthews.

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Acuzații din Spania: „O coincidență incredibilă”

Schimbarea locației a alimentat imediat suspiciunile. Fostul jucător al lui Real Madrid, Guti, a sugerat la emisiunea El Chiringuito că trofeul a fost pregătit special pentru căpitanul Angliei, fiind de acord cu termenul „orchestrat” propus în platou.

„Pur și simplu se întâmplă ca, la a 70-a aniversare, să mute ceremonia la Londra și cineva din Londra să câștige. Este o coincidență incredibilă, nu-i așa? Când i-am văzut expresia feței în momentul anunțului, nu s-a gândit niciodată în viața lui că o să-l câștige. Cred că se aștepta ca Lamine Yamal și Mbappe să termine în fața lui”, a spus Guti.

De cealaltă parte, Abdul, unchiul lui Lamine Yamal, care a primit doar trofeul pentru cel mai bun tânăr jucător, l-a atacat pe Kane la postul Cadena SER: „Nepotul meu a fost cel mai bun din lume. Dacă iubești fotbalul, mergi să-l vezi pe Lamine, nu pe Harry Kane. Lamine are 19 ani, a câștigat o Cupă Mondială, La Liga și Supercupa, dar Harry mai are trei zile de competiție și îi dau lui Balonul de Aur”.

Potrivit redactorului-șef al France Football, Vincent Garcia, votul a fost extrem de strâns. Kylian Mbappe a condus mult timp cursa, însă Kane a recuperat pe final și s-a impus la o diferență mai mică de 41 de puncte.

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