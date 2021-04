Probleme pentru Louis Munteanu in Italia! A fost suspendat dupa ce si-a lovit un adversar in fata! Cat va lipsi 

Louis Munteanu (18 ani) a fost titular in ultimul meci al Fiorentinei din Primavera 1, insa nu a incheiat partida pe teren.

Atacantul roman a fost eliminat in minutul 78, dupa ce si-a lovit dur adversarul in fata, fara ca acesta sa aiba contact cu balonul, dupa ce a fost faultat, anunta fiorentinanews.com.

Munteanu a vazut direct cartonasul rosu, iar comisiile de disciplina i-au analizat situatia si in urma acesteia, s-a decis suspendarea lui pentru trei etape.

Transferat la Fiorentina in septembrie 2020, tanarul atacant a fost folosit constant pentru echipa Primavera si a reusit sa inscrie de sapte ori si sa ofere si doua assist-uri, in cele 14 meciuri pe care le-a bifat in tricoul 'viola'.