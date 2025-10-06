VIDEO Liviu Antal, gol după gol în Europa! La câte meciuri consecutive în care a marcat a ajuns și când revine în Liga 3 din România

Fostul internațional și golgheter al campionatelor din România și Lituania este în formă și la 36 de ani.

Atacantul român Liviu Antal a marcat golul prin care Zalgiris Vilnius a învins-o pe Dziugas Telsiai cu scorul de 2-1, duminică, în deplasare, într-un meci din etapa a 30-a a campionatului de fotbal al Lituaniei.

Oaspeţii au deschis scorul prin Motiejus Burba (16), Dziugas a egalat prin Bacary Sane (37), dar Liviu Antal a marcat golul victoriei lui Zalgiris după pauză (50).

Atacantul român de 36 de ani a fost înlocuit în minutul 76. El are 8 goluri marcate în 15 etape, iar în ultimele 4 runde a înscris de fiecare dată!

Antal (o singură selecție la națională, tocmai în 2011), care are în palmares titlurile de golgheter al campionatului României (2014) și al campionatului Lituaniei (2018 și 2024), va reveni în decembrie la echipa din Liga 3 de unde l-a împrumutat Zalgiris, SCM Zalău, locul 3 în Seria 8 după 7 etape.

Zalgiris Vilnius, pe locul 3 în Lituania

Portarul român Arpad Tordai a fost rezervă la oaspeţi.

Kauno Zalgiris ocupă primul loc în clasament, cu 68 puncte, urmată de FC Hegelmann, 58 puncte, Zalgiris Vilnius, 52 puncte, toate din 31 de jocuri etc.

