La 18 ani, un portar-golgheter român cu triplă cetățenie face zilnic naveta între Germania și Austria de dragul fotbalului

Portarul român Denis Lungu-Bocean (18 ani), internațional de juniori, s-a născut în Spania, a crescut fotbalistic în Germania și acum evoluează în Austria.

Are triplă cetățenie (română, spaniolă și, de curând, germană) și face zilnic naveta între Traunreut, localitatea din Germania unde este stabilit împreună cu familia, și landul Salzburg din Austria, unde activează ca fotbalist.

1. Conduce 150 de kilometri dus-întors în fiecare zi

Contactat de www.sport.ro, Denis a explicat rutina zilnică: ”Programul meu este foarte încărcat. De la 8 dimineața până pe la 15-15:30 am școală, după care în jur de 16:45 plec de acasă spre antrenament, care începe la 18:30.

Am 150 de kilometri, dus-întors, pe care-i fac cu mașina. Înainte, până să împlinesc 18 ani, mergeam cu tata, acum fac drumul singur. Ajung înapoi acasă pe la 21:30-22”.

2. Ce s-a întâmplat când l-a oprit poliția pe autostrada Munchen - Salzburg

”Odată, m-au oprit pentru un control pe A8, autostrada Munchen - Salzburg. Eram într-un tricou al României, pe care îl port cu mândrie pentru că este un tricou special, cel al debutului la echipa națională, când am jucat cu Turcia în Antalya. După control și conversația pe care am avut-o cu ei, polițiștii mi-au urat succes.

Într-o altă zi s-a nimerit același echipaj la control. Am coborât geamul la mașină și atunci ei doar m-au salutat și mi-au spus 'Neuer de România'”, și-a amintit tânărul portar.

3. A evoluat trei sezoane la cel mai vechi club din Salzburg

Acum, Denis este legitimat la SV Kuchl, în liga a treia austriacă, dar înainte a jucat trei sezoane la Salzburger AK 1914, cel mai vechi club de fotbal din land.

Fotbalul l-a început în Spania, lângă Castellon, la un satelit al lui Villarreal, și l-a continuat, după mutarea cu familia în Germania, la clubul TuS Traunreut.

La Traunreut, oraș plin de români, a jucat concomitent pe posturile de portar și de atacant.

4. Apăra penalty-uri la juniorii mai mari și era golgheter la juniorii de vârsta lui

În sezonul 2017-2018, doar în tur, a apărat 7 penalty-uri în campionatele U17 și U19 și a înscris 12 goluri în campionatul U15, care era pe atunci categoria sa de vârstă.

”Jucam portar la juniorii mai mari, iar la cei de vârsta mea evoluam ca vârf central. Am și ieșit golgheter la Under 15, cu 19 goluri.

Pot să spun că această experiență de atacant m-a ajutat ca portar, am reușit să-mi dezvolt jocul de picior și ieșirile în afara careului”, a mărturisit Denis.

5. Urarea de 1 Decembrie: ”Hai România!”

Lungu a fost convocat la naționalele de juniori ale României la categoriile Under 15, Under 16 și Under 17.

”La echipa națională am mers mereu cu inima deschisă. Este o onoare să îmbraci tricoul României și de 1 Decembrie singura urare care-mi vine în minte, în afară de 'La mulți ani', este 'Hai România!'”, a încheiat tânărul goalkeeper al lui SV Kuchl.