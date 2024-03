Portarul-golgheter Denis Lungu-Bocean (21 de ani), prezentat în exclusivitate de Sport.ro într-un material publicat în decembrie 2021, s-a transferat în acest sezon la UTA Arad după ce anterior evoluase numai în străinătate.

Fostul internațional de juniori al României (cu selecții la Under 15, Under 16, Under 17 și Under 19) a jucat până acum în Spania, Germania și Austria, iar în actualul sezon a prins lotul arădenilor lui Mircea Rednic în câteva runde din Superligă, fără să debuteze însă încă în fotbalul românesc.

Din informațiile Sport.ro, Villarreal din La Liga s-a arătat interesată de tânărul goalkeeper, dorindu-l pentru echipele B (din Segunda Division) și C (din Tercera Division).

Denis are o poveste interesantă: ani de zile, el a făcut zilnic naveta între Germania (unde locuia) și Austria (unde evolua ca jucător) de dragul fotbalului, iar până târziu în juniorat juca pe postul de atacant la categoria sa de vârstă și ca portar la juniorii mai mari.

Denis Lungu-Bocean, portarul-golgheter din Germania

La Traunreut, oraș plin de români, el a evoluat concomitent pe posturile de portar și de atacant.

”Jucam portar la juniorii mai mari, iar la cei de vârsta mea evoluam ca vârf central. Am și ieșit golgheter la Under 15, cu 19 goluri.

Pot să spun că această experiență de atacant m-a ajutat ca portar, am reușit să-mi dezvolt jocul de picior și ieșirile în afara careului”, explica Denis Lungu-Bocean în interviul acordat Sport.ro.

Cum îl prezenta UTA Arad în momentul transferului

”UTA și-a asigurat astăzi serviciile internaționalului român de juniori Denis Lungu.

Portarul născut pe 28 februarie 2003 măsoară 1.90 m, s-a născut în Spania, la Vinaros, și are dublă cetățenie, româno-spaniolă.

Goalkeeperul cu selecții la naționalele U15, U16, U17 și U19 vine din campionatul Austriei, de la SV Grödig.

Denis se află în plin proces de recuperare după o accidentare suferită și li se va alătura lui Florin Iacob și Danylo Kucher sub comanda lui Dan Țapoș imediat după ce va primi acceptul medicului.

Multă baftă, Denis, în poarta UTA-ei!”, scria clubul din Arad pe site-ul oficial, în septembrie anul trecut.

Foto: UTA Arad