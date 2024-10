Plecat în vară de la UTA Arad după ce antrenorii nu i-au acordat prea multe șanse, portarul Denis Lungu (21 de ani) a semnat cu Austria Salzburg, formația înființată de suporterii nemulțumiți de preluarea clubului istoric de către gigantul Red Bull.

Goalkeeper-ul prezent în lotul naționalei României la turneul final al Campionatului European Under-19 din 2022 a vorbit cu Sport.ro despre noua sa echipă.

De la UTA Arad la Austria Salzburg: ”Mă știau de la EURO”



”Experiența de la UTA a fost una frumoasă, fiind primul meu pas în fotbalul profesionist și în România (n.r. - Denis a mai jucat în Spania, Germania și Austria).

Chiar dacă nu am jucat în meciuri oficiale, am fost de câteva ori pe bancă și am evoluat în amicale și în Liga de Tineret. Doresc clubului UTA succes în acest sezon!

În vară am primit oferta de la Austria Salzburg, fosta Casino Salzburg, cea care în anii '90 juca în finala Cupei UEFA și în grupele Ligii Campionilor.

Cei de la Austria mă știau deja de când aveam 19 ani și fusesem cu naționala României la EURO U19 în Slovacia, de atunci au fost interesați de mine și chiar m-am antrenat cu ei de câteva ori.

Mi-au explicat proiectul lor de a promova în 2. Liga și am decis să accept oferta lor, mai ales că știu și campionatul.

”Fanii noștri sunt cei mai tari din Austria”



Vorbim despre o echipă de tradiție, poate cea mai frumoasă echipă din fotbalul austriac, cu o poveste specială, fiind înființată de către suporteri.

Clubul vechi a fost fondat tocmai în 1933 și, după ce a fost preluat de producătorul de băuturi Red Bull în 2005, și-a modificat și denumirea, și culorile, iar suporterii au fost nemulțumiți de această schimbare radicală și au fondat noua echipă SV Austria Salzburg ca reacție împotriva lui Red Bull.

Iar legat de fani, pot zice cu convingere că sunt cei mai tari din Austria! La fiecare meci, indiferent că este pe teren propriu sau în deplasare, avem parte de o atmosfera incredibilă. Fanii sunt la orice meci alături de noi, chiar și dacă jucăm la 200-300 de kilometri distanță de Salzburg!”, a detaliat Denis Lungu pentru Sport.ro.

Fotbalistul român a debutat oficial pentru Austria Salzburg într-un meci din cupa regională, iar în campionat (Regionalliga) echipa se află pe locul 2 după 12 etape, la un singur punct în spatele liderului Imst.

Otto Baric a construit echipa Casino Salzburg, Otto Baric Jr. va construi viitorul stadion



”Debutul meu oficial la Austria a fost în Cupă, într-un meci cu UFC Croatia Salzburg, am câștigat cu 2-0 pe o ploaie puternică, pe final am avut și două intervenții bune, am reușit să țin poarta intactă.

În campionat luptăm pentru promovare, trebuie să câștigăm liga! Sezonul trecut clubul a terminat pe locul 1, dar nu avea drept de promovare, însă acum lucrurile s-au schimbat, mai trebuie schimbată nocturna și cam atât”, a mai explicat tânărul fotbalist român în dialogul cu Sport.ro.

Clubul se pregătește și de lucrările pentru noul stadion - planul aparține arhitectului croat Otto Baric Jr., fiul celebrului antrenor Otto Baric (1933-2020), cel care în anii '90 a pregătit-o pe Casino Salzburg, cu care a câștigat două titluri de campion în Austria (1994 și 1995) și a jucat o finală de Cupa UEFA (1994).

Convocat la toate loturile naționale de juniori ale României, de la categoria Under 15 până la Under 19, Denis Lungu și-a fixat un obiectiv special pentru acest sezon: ”Vreau să joc la naționala Under 21, urmăresc fiecare acțiune, m-am bucurat enorm și îi felicit pentru calificarea la EURO. Eu mă simt pregătit și îmi doresc să fac acest pas la tineret, după ce am jucat la toate naționalele de juniori”.

Foto: arhivă personală, SV Austria Salzburg