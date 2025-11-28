După ce în ultimele sezoane a evoluat pentru UTA Arad și Austria Salzburg, fostul internațional de juniori Denis Lungu-Bocean (22 de ani) urmează să-și deschidă o academie de portari la Oradea, DLB Goalkeeper Academy, în parteneriat cu HPB Torwart Akademie din Salzburg.

Din informațiile Sport.ro, academia condusă de tânărul goalkeeper, prezent cu naționala României și la turneul final EURO U-19 din 2022, va organiza în primăvară mai multe tabere la care vor fi prezenți inclusiv specialiști din străinătate.

”Prima academie de portari din vestul țării” se va lansa oficial chiar de Ziua Națională a României, 1 decembrie 2025.

Denis Lungu a început fotbalul în Spania, a continuat în Germania și ultima dată a jucat în Austria



Denis Lungu s-a născut în Spania, a crescut fotbalistic în Germania și a evoluat la nivel de seniori în Austria și România.

Tânărul portar deține triplă cetățenie (română, spaniolă și germană) și la vârsta de 18 ani făcea zilnic naveta între Traunreut, localitatea din Germania unde era stabilit împreună cu familia, și landul Salzburg din Austria, unde activa ca fotbalist.

”De la 8 dimineața până pe la 15-15:30 am școală, după care în jur de 16:45 plec de acasă spre antrenament, care începe la 18:30.

Am 150 de kilometri, dus-întors, pe care-i fac cu mașina. Înainte, până să împlinesc 18 ani, mergeam cu tata, acum fac drumul singur. Ajung înapoi acasă pe la 21:30-22”, explica atunci Denis, într-un interviu pentru Sport.ro.

Cine vor fi antrenorii de la DLB Goalkeeper Academy



Dacă Denis Lungu este CEO al DLB Goalkeeper Academy, antrenori vor fi Alin Goia, Karoly Fila, Sergiu Nuță și Bogdan Săvescu.

Alin Goia este în prezent antrenor în Bundesliga de juniori la SpVgg Unterhaching, în timp ce Karoly Fila a fost și el internațional de juniori.

