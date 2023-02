Jurnaliștii italieni, necruțători după autogolul marcat de George Pușcaș. Ce notă a primit atacantul român 

Radu Dragușin și George Pușcaș au fost protagoniștii partidei Modena - Genoa, din etapa a 25-a din Serie B.

Dacă Radu Drăgușin a reușit să marcheze primul său gol pentru actuala formație și George Pușcaș s-a remarcat, dar în sens negativ, după ce a fost autorul unui autogol.

În urma acestui rezultat, Genoa a ratat șansa de a se apropia de liderul Frosinone, diferența dintre cele două formații fiind acum de 12 puncte.

Fundașul de 22 de ani a fost printre fotbaliștii remarcați de la acest meci, fiind notat cu 6.5.

"Atent și precis la toate intervențiile. S-a ajutat și de fizic, dar nu a ratat nicio minge", au scris jurnaliștii de la Tuttomercatoweb, în timp ce George Pușcaș a luat cea mai mică notă, 5, cu un comentariu la obiect: "Nu a ajuns la meci".

???????? Radu Drăgușin (2002), GOOOL ! ⚽️

"Right man, at the right spot", comme ils disent. Premier but avec le #Genoa pour notre grand espoir en défense centrale, qui couronne ainsi son début de saison de patron. George Pușcaș ???????? aussi titulaire!pic.twitter.com/6oe2vK3lv0