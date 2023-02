Fundașul de 21 de ani a reușit să marcheze primul său gol pentru actuala formației, înscriind cu capul în urma unui corner, în minutul 6.

De cealaltă parte, George Pușcaș a marcat o contraperformanță, bifând un autogol în minutul 55, în urma căruia gazdele au preluat conducerea meciului, scor 2-1.

???????? Radu Drăgușin (2002), GOOOL ! ⚽️

"Right man, at the right spot", comme ils disent. Premier but avec le #Genoa pour notre grand espoir en défense centrale, qui couronne ainsi son début de saison de patron. George Pușcaș ???????? aussi titulaire!pic.twitter.com/6oe2vK3lv0