Jurnalistii italieni au pus tunul pe Razvan Marin! Critici DURE la adresa mijlocasului dupa meciul dintre Cagliari si Atalanta

In ciuda assist-ului de la golul lui Godin, jurnalistii italieni l-au criticat pe mijlocasul roman de 24 de ani.

Cei de la Corriere dello Sport i-au dat nota 5, nota pe care i-a acordat-o si Gazzetta dello Sport, care a punctat ca fotbalistul a fost moale. "Moale, regie insipida. O pasa decisiva din corner e prea putin", au scris italienii.

Razvan Marin a fost punctat cu 5,5 in ziarul L'Unione Sarda, acesti jurnalisti fiind un pic mai ingaduitori si notand faptul ca romanul a fost mai bun decat ceilalti mijlocasi ai lui Cagliari.

"A incercat sa dicteze ritmul, dar nu a reusit niciodata sa-si valorifice calitatile. Si el a fost pus in dificultate pentru a-l bloca pe Gomez, dar macar s-a descurcat mai bine decat colegii din linia de mijloc", au adaugat ziaristii.

Razvan Marin a ajuns in aceasta vara la Cagliari, fiind transferat de la Ajax Amsterdam. Mijlocasul a fost titular in toate cele trei meciuri disputate pana acum in Serie A, evoluand in medie 70 de minute per meci.