Fostul portar al naționalei U21 a României a impresionat de la venirea sa la echipa condusă de Eusebio Di Francesco. Radu a avut prestații solide în poartă și a contribuit decisiv la speranțele de salvare de la retrogradare ale formației din Serie A.



Ionuț Radu, în top la Venezia!



De la sosirea sa, Radu a apărat în 6 meciuri oficiale, timp în care a primit doar 4 goluri și a reușit 3 meciuri fără gol primit, inclusiv împotriva unor echipe puternice precum Atalanta, Lazio și Napoli. Mai mult, portarul român a fost desemnat de trei ori omul meciului de către Serie A.



Contractul lui Ionuț Radu este valabil doar până la finalul sezonului, însă datorită prestațiilor sale excelente, Venezia a luat deja o decizie clară. Potrivit tuttoveneziasport.it, echipa vrea să-i ofere prelungirea contractului și să-l păstreze și pentru sezonul 2025/2026.

Detalii despre viitorul lui Ionuț Radu

Federico Pastorello, impresarul care a început să lucreze cu Ionuț Radu din noiembrie 2024, a acordat un interviu în care a vorbit despre jucătorul său. Agentul îi prevede un viitor frumos portarului român, chiar titular la un club din Champions League.



Radu a semnat doar pe șase luni cu Venezia, astfel că în vară va rămâne liber de contract. Întrebat ce va face portarul, Pastorello a lăsat de înțeles că totul depinde de eșalonul în care va evolua echipa din stagiunea următoare.



"Au fost trei ani dificili pentru Radu. A trecut printr-o perioadă complicată, însă acum a lăsat-o în urmă. Sunt convins că în câțiva ani va fi titular în Champions League, însă nu exclud varianta ca el să rămână în Italia. Are toate șansele să devină un mare portar.



Am început să lucrăm în noiembrie 2024. A înțeles ce a făcut greșit, este un băiat inteligent și știe cum să schimbe situația.



De ce am ales Venezia? Accidentarea lui Stankovic ne-a oferit această oportunitate. Andrei a fost clar și mi-a spus: 'Știu ce am de făcut!'. Radu este ambidextru, o calitate pe care o caută multe cluburi. Are și acea doză necesară de nebunie, însă sunt obiectiv și îi transmit lui Radu să rămână concentrat.



Am semnat pe șase luni cu Venezia, având în vedere că a fost o oportunitate care a venit în ultimele zile ale ferestrei de mercato. Acum, obiectivul este să aibă continuitate și să reușească o salvare miraculoasă de la retrogradare, care încă este posibilă.



Să ai cinci luni la un nivel bun nu este suficient să aspiri la statutul de titular la un club din Champions League. Andrei trebuie să confirme", a spus Pastorello, pentru Sky Sport.