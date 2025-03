Ionuț Radu (27 de ani) era, la un moment dat, liderul naționalei de tineret cu care România U21 a făcut furori la Europeanul din 2019, atingând semifinalele. Se spunea că în echipa respectivă influența lui Radu era atât de mare, încât era responsabil cu discursurile motivaționale ținute în vestiar.

Având în vedere că a plecat din țară la o vârstă fragedă, ajungând în Italia, așteptările erau foarte mari de la Ionuț Radu. Și, când a ajuns la prima echipă a celor de la Inter, încă din 2016, aceste așteptări au crescut. Din păcate pentru goalkeeper-ul român, fix această formație stelară a devenit o „piatră“ pentru el și i-a tras cariera în jos. Pentru simplul motiv că Inter a apelat rar la el. În plus, când a jucat, Radu a gafat grav. De notorietate e ce a făcut, pe finalul sezonului 2021-2022.

Atunci, în etapa a 34-a din Serie A, când Inter era într-o luptă dură pentru titlu cu AC Milan, Ionuț Radu a profitat de accidentarea lui Samir Handanovici și a fost titularizat în crucialul meci cu Bologna. În această partidă, românul a comis însă o gafă monumentală, la scorul de 1-1, iar Inter a fost învinsă cu 1-2. Acest eșec a cântărit decisiv în lupta pentru titlu care a ajuns în vitrina celor de la AC Milan.

După acest episod, cariera lui Ionuț Radu chiar că a luat-o la vale! Dovadă că, în următoarea stagiune, 2022-2023, împrumutat de Inter la Auxerre, a comis-o din nou într-o partidă importantă și a contribuit la retrogradarea formației franceze! Apoi, în sezonul 2023-2024, Ionuț Radu a jucat doar cinci meciuri, la Bournemouth, altă formație la care a fost împrumutat de Inter.

Abia în acest an, în februarie, Ionuț Radu a revenit în prim-plan, după transferul său la Venezia, penultima clasată din Serie A. Aici, deși echipa suferă din punct de vedere al rezultatelor, Radu e titular și are deja șase partide în care a încasat patru goluri. De remarcat că, în trei întâlniri, Ionuț a ținut poarta închisă.

Cazul Ionuț Radu a fost abordat acum de impresarul său, Federico Pastorello, în dialog cu tuttomercatoweb.com. Potrivit Fanatik, care a preluat declarațiile italianului, Ionuț Radu a suferit enorm după gafa comisă, la Inter, în acel meci care a cauzat, ulterior, pierderea titlului în sezonul 2021-2022. De aici și căderea fotbalistică pe care a avut-o până la transferul său, la Venezia.

„Au fost 3 ani grei. A trecut printr-un moment anume. Acea perioadă a rămas în urmă. Sunt convins că, în câțiva ani, va fi titular în Liga Campionilor, fără a exclude însă un viitor în Italia. Are toate calitățile de a deveni un mare portar. O astfel de situație (n.r. – gafa comisă la Inter) te poate pune în dificultate. Și-a asumat responsabilitatea. La Veneția își arată calitatea acum. Acum are șansa să devină un mare portar. Am început să lucrăm împreună din toamnă și am luat acest angajament în serios. A înțeles unde a greșit. E inteligent, știe că poate schimba lucrurile“, a spus Federico Pastorello.