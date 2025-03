Radu a aparținut timp de aproape 12 ani de Inter Milano. A prins doar cinci meciuri la prima echipă, iar ultima apariție (1-2 contra lui Bologna, în aprilie 2022) a fost marcată de o mare eroare care practic a trimis titlul în curtea rivalei AC Milan.

Federico Pastorello: "Ionuț Radu va fi titular în Champions League, sunt convins"



După împrumuturi mai degrabă nereușite la Auxerre sau Bournemouth, Radu a revenit vara trecută la Inter, însă nu a mai prins deloc lotul. În februarie s-a despărțit definitiv de nerazzurri și a semnat cu Venezia, echipă care luptă pentru evitarea retrogradării.



Titular în ultimele șase meciuri, după ce a profitat de accidentarea lui Filip Stankovic, Radu a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren la precedentele trei jocuri: 0-0 cu Atalanta, 1-1 cu Como și 0-0 cu Napoli.



Federico Pastorello, impresarul care a început să lucreze cu Ionuț Radu din noiembrie 2024, a acordat un interviu în care a vorbit despre jucătorul său. Agentul îi prevede un viitor frumos portarului român, chiar titular la un club din Champions League.



Radu a semnat doar pe șase luni cu Venezia, astfel că în vară va rămâne liber de contract. Întrebat ce va face portarul, Pastorello a lăsat de înțeles că totul depinde de eșalonul în care va evolua echipa din stagiunea următoare.



"Au fost trei ani dificili pentru Radu. A trecut printr-o perioadă complicată, însă acum a lăsat-o în urmă. Sunt convins că în câțiva ani va fi titular în Champions League, însă nu exclud varianta ca el să rămână în Italia. Are toate șansele să devină un mare portar.



Am început să lucrăm în noiembrie 2024. A înțeles ce a făcut greșit, este un băiat inteligent și știe cum să schimbe situația.



De ce am ales Venezia? Accidentarea lui Stankovic ne-a oferit această oportunitate. Andrei a fost clar și mi-a spus: 'Știu ce am de făcut!'. Radu este ambidextru, o calitate pe care o caută multe cluburi. Are și acea doză necesară de nebunie, însă sunt obiectiv și îi transmit lui Radu să rămână concentrat.



Am semnat pe șase luni cu Venezia, având în vedere că a fost o oportunitate care a venit în ultimele zile ale ferestrei de mercato. Acum, obiectivul este să aibă continuitate și să reușească o salvare miraculoasă de la retrogradare, care încă este posibilă.



Să ai cinci luni la un nivel bun nu este suficient să aspiri la statutul de titular la un club din Champions League. Andrei trebuie să confirme", a spus Pastorello, pentru Sky Sport, citat de TuttoVeneziaSport.

Radu, discurs emoționant după ce a fost desemnat MVP și la partida cu Napoli

Portarul român a avut o evoluție solidă în remiza fără goluri contra lui Napoli, scor 0-0, contribuind decisiv la menținerea porții intacte.

După meci, Radu a vorbit despre prestația echipei și despre parcursul său din ultimele luni. "Sunt mulțumit de spiritul echipei și sperăm să continuăm pe acest drum. Când vin rezultatele bune, apar și evoluțiile solide și determinarea necesară. Ne lipsește victoria, dar sunt sigur că va veni curând", a declarat goalkeeperul român pentru DAZN.



Întrebat dacă acest moment reprezintă o revanșă după perioada dificilă prin care a trecut, Radu a oferit un răspuns sincer.



"Am fiori pentru că doar eu și mama mea știm cât am suferit. Trebuie să rămânem modești, eu sunt aici și nu renunț", a mai spus portarul român.



În urma acestui meci, extrem de important în lupta pentru titlu, Napoli este pe locul 2 în clasament, cu 61 de puncte, la egalitate cu liderul Inter Milano, care joacă de la ora 21:45, cu Atalanta, aflată pe locul 3, cu 58 de puncte. Venezia se află pe locul 19, cu 20 de puncte.