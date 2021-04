"Indiferent de cate trofee va castiga, tot ii vom striga sa plece!" Mircea Lucescu nu scapa de conflictul cu suporterii lui Dinamo Kiev

Din articol Reactia lui Mircea Lucescu dupa scandalul cu fanii

Mircea Lucescu este la un pas de a face event-ul in Ucraina, dar fanii tot nu il accepta.

La cel mai recent meci al lui Dinamo Kiev, ultrasii i-au strigat: "Lucescu, go away!" ("Lucescu, pleaca!"), iar antrenorul a ripostat, intorcandu-se spre ei sis spunandu-le: "Nu voi sunteti Dinamo". Detalii AICI.

Ulterior acelui moment, cativa dintre fanii ucraineni au declarat, pentru 24tv.ua, ca nu-l vor accepta pe Mircea Lucescu indiferent de performantele pe care le va reusi la Kiev, acestia spunand ca nu pot trece peste faptul ca romanul a pregatit-o timp de 12 ani pe marea rivala, Sahtior Donetk.

"Motivul deciziei noastre nu are legatura cu calitatile profesionale ale romanului, ci cu cele umane, care, in mod categoric, nu ne reprezinta. Astfel, decizia noastra nu se va schimba, indiferent de cate trofee va castiga.

Chiar daca Lucescu va castiga Liga Campionilor pentru Kiev, tot se va auzi din tribune: 'Lucescu, go away!'

Lucescu nu are ce sa caute la Dinamo Kiev. Este punctul nostru de vedere, avem dreptul sa-l spunem si sa ni-l aparam la fiecare meci", a transmis factiunea White Boys Club.

Tehnicianul in varsta de 75 de ani a vorbit despre conflictul recent petrecut pe stadion si a spus ca cei care ii sunt impotriva sunt destul de putini. Lucescu le-a cerut fanilor sa-si arate fetele, dezvaluind ca acestia vin la fiecare meci cu cagule.

"Un grup de asa-zisi suporteri ai lui Dinamo, la fiecare meci, apar cu cagule... macar, daca au de spus ceva si de protestat, sa-si arate fata, sa vedem cine si de ce protesteaza.

Pe mine ma intereseaza echipa, rezultatele, jocul, ma interesa foarte tare ca Dinamo sa redevina ceea ce a fost si sa fie din nou o echipa competitiva in campionatul intern si competitiile internationale.

Sunt 10 insi, care vor sa fie protagonisti, sa fie mai importanti decat jucatorii, decat presedintele clubului. N-au nicio legatura cu aceasta echipa", a spus Mircea Lucescu.

Dinamo Kiev mai are nevoie de o singura victorie pentru a cuceri matematic titlul in Ucraina, in acest moment aflandu-se la 10 puncte de Sahtior. In plus, echipa lui Lucescu s-a calificat si in finala Cupei Ucrainei, unde o va intalni pe Zorya.