Când a semnat cu Al-Sadd Doha (Qatar), în iunie, Răzvan Lucescu și-a propus să formeze un lot competitiv pentru Champions League.

Cucerirea trofeului, în competiția supremă la nivel de cluburi în Asia, a fost miza principală a numirii românului, în condițiile în care, în sezonul trecut, echipa a luat titlul cu Roberto Mancini. Cu gândul la debutul lui Al-Sadd, în Champions League, Lucescu jr a creionat strategia pentru perioada mercato. Așa au ajuns sub comanda sa jucători, precum Alessio Romagnoli, de la Lazio.

Pe ultima sută de metri, fix înainte de debutul lui Al-Sadd în Champions League, formația din Doha a mai făcut o mutare spectaculoasă: aducerea lui Marcelo Brozovic (33 de ani). Fostul jucător de la Inter a sosit liber de contract, dar în schimbul unui salariu colosal: 10 milioane de euro pe sezon!

Dacă într-o primă fază, legitimarea mijlocașului defensiv croat părea a fi o lovitură dată de Al-Sadd, între timp, acest transfer a devenit o mare „țeapă“ luată de gruparea din Doha!

Brozovic a jucat 58 de minute, apoi s-a transformat în pacient

Ultima echipă pentru care a evoluat Brozovic, înaintea sosirii sale sub comanda lui Răzvan Lucescu, a fost Al-Nassr Riad (Arabia Saudită). Aici, croatul a fost coechipier cu Cristiano Ronaldo și a cucerit titlul, în sezonul trecut. Tot atunci însă, Brozovic a încheiat campania 2025-2026 pe tușă din cauza unei accidentări.

Având în vedere vârsta sa înaintată, dar și situația sa medicală, cei de la Al-Nassr nu i-au mai prelungit contractul lui Brozovic, aflat la club din 2023. În schimb, șefii lui Al-Sadd s-au grăbit să-l legitimeze, oferindu-i și un salariu colosal. Mare greșeală!

La scurt timp după ce a semnat cu echipa lui Răzvan Lucescu, Brozovic a debutat într-un meci din etapa a 5-a, pierdut cu 2-3 cu Al-Arabi, echipa lui Contra. În acel meci, croatul a fost titular, dar Răzvan l-a scos după 58 de minute. Până în ziua de astăzi, aceasta a și rămas singura apariție a lui Brozovic în culorile clubului Al-Sadd. Asta deși, între timp, gruparea din Doha a mai disputat patru meciuri, în campionat și în Champions League. În aceste partide, Brozovic n-a fost nici măcar în lot!

Așadar, dintr-un star care fusese adus, ca să ridice nivelul pentru confruntările din Champions League, mijlocașul croat s-a transformat într-un pacient care și-a făcut doar un card de salariu, la Al-Sadd. Rămasă fără aportul unui stranier, de care avea mare nevoie, Al-Sadd a ajuns într-o situație dezolantă, în Champions League: 1 punct după trei etape și locul 14 din 16, în clasamentul grupei din zona vest.