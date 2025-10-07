Fostul mare internațional l-a lăudat pe jucătorul de la Alanyaspor pentru un aspect care nu are legătură cu performanțele de pe gazon.



Ilie Dumitrescu a analizat, la Digisport, ținutele extravagante cu care fotbaliștii se prezintă la loturile naționale.

Ianis Hagi, lăudat de Ilie Dumitrescu



"Excelează Ianis (n.r. - Hagi), corect. Pe cuvânt", au fost cuvintele rostite de "Mister", care a confirmat astfel că stilul vestimentar al lui Ianis Hagi nu a trecut neobservat.



Recent transferat în Turcia, la Alanyaspor, Ianis Hagi a reușit să bifeze patru meciuri, un gol și o pasă decisivă pentru noua sa echipă. Pe plan personal, acesta a devenit tată pentru prima oară în luna august, după ce soția sa, Elena, a adus pe lume un băiețel, Giorgios.

