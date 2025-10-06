Totodată, s-a discutat despre venirea lui Gică Hagi în locul legendarului antrenor.

Gică Hagi vrea să preia o echipă din Turcia

Totuși, se pare că această variantă este departe de a fi realizabilă. Conform IamSport, Gică Hagi nici măcar nu se gândește să preia echipa națională. De fapt, ”Regele” vrea mai degrabă să devină antrenorul unei echipe de club din străinătate.

Sursa citată scrie că în acest moment, Gică Hagi este în negocieri pentru preluarea unei echipe din campionatul Turciei, acolo unde a ajuns și fiul său, Ianis. Hagi Jr a semnat recent cu Alanyaspor.

Se pare că ”Regele” s-ar putea întoarce în Turcia ca antrenor până la finalul acestui an.

În Turcia, Gică Hagi le-a mai antrenat pentru scurte perioade pe Bursaspor (iulie-noiembrie 2003) și pe Galatasaray (martie 2004 - iunie 2005).

Gică Hagi: "Într-o zi se va întâmpla revenirea mea la națională. Momentan e Lucescu, ascultați-l pe el"



În urmă cu câteva săptămâni, la plecarea în Portugalia pentru Legends Charity Game, Gică Hagi a recunoscut că își dorește ca la un moment dat să revină la echipa națională, însă pentru moment cere timp și respect pentru Mircea Lucescu.



"Nu am niciun mesaj pentru români. E Mircea Lucescu acolo. Dânsul trebuie să vorbească. Ascultați-l pe el. Trebuie să-l ascultăm. După aceea, e președintele Federației, care știe cel mai bine. Nu e teritoriul meu, eu sunt în vacanță. După aia, vom vedea.



(n.r - întrebat ce ar face dacă i s-ar propune preluarea naționalei) Nu e cu dacă și cu parcă. Nu vorbiți cu mine lucrurile astea. De multe ori, la televizor, trebuie să fim realiști, trebuie să fim concreți. Deocamdată, avem cel mai mare antrenor din România. Îl respectăm.



Șanse de calificare sunt întotdeauna. Atâtea câte sunt, trebuie luptat. Trebuie să încercăm aceste trei meciuri.



Eu spun că e Lucescu acolo și dumneavoastră vorbiți despre alt antrenor. În primul rând, e lipsă de respect față de un antrenor foarte mare, care a făcut foarte multe pentru România.



(n.r - întrebat dacă își dorește să revină la națională) Într-o zi se va întâmpla. Va veni, cu siguranță. Nu știu dacă va fi curând., vom vedea", a spus Gică Hagi.

