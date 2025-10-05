Imediat după meci, mijlocașul a vorbit despre reușita sa și a dezvăluit cum a trăit tatăl său, Gică Hagi, primul său gol în SuperLig.



"I-a plăcut execuția"



Ianis a mărturisit că bucuria "Regelui" a fost poate chiar mai mare decât a sa. Vizibil mulțumit de reușita personală, dar dezamăgit de rezultatul final, internaționalul român a oferit detalii din discuția cu tatăl său.



"Am primit mesaje. A fost fericit, i-a plăcut și lui golul, i-a plăcut execuția. Se simte bine când marchezi un asemenea gol. Când execuți așa, aproape perfect, profesorul e mult mai fericit decât elevul. Îmi doresc să continui să marchez astfel de goluri", a zis Ianis Hagi, potrivit Digisport.



Acesta a recunoscut și frustrarea din tabăra echipei sale, care a pierdut două puncte în finalul partidei: "Pe plan personal sunt fericit, dar ținând cont că am ieșit doar cu un punct din această deplasare, puteam mai mult. Nu am reușit să gestionăm bine ultimele 10 minute".



Golul marcat de Ianis a pus capăt unei perioade de 174 de zile fără reușită, ultima sa ispravă datând din 13 aprilie 2025, pe când evolua pentru Rangers.



Presa din Turcia a intrat imediat în fibrilații după execuția magnifică a românului. Jurnaliștii l-au comparat pe Ianis cu tatăl său, amintind de perioada de glorie a lui Gică Hagi la Galatasaray: "Golul din lovitură liberă marcat de jucătorul român al echipei Alanyaspor a adus aminte de tatăl său, legendarul jucător al lui Galatasaray. Ianis a înscris o lovitură liberă magnifică cu piciorul stâng de la aproximativ 30 de metri", au notat publicațiile turcești.

