"Ii va castiga imediat pe fani!" Florin Andone poate prinde un transfer URIAS! Doua cluburi rivale se bat pe semnatura atacantului roman! Unde poate ajunge

Florin Andone poate prinde un transfer important.

Internationalul roman Florin Andone este foarte aproape sa prinda un transfer in Scotia. Presa din Anglia scrie despre interesul celor de la Celtic si Rangers pentru acesta.

Site-ul The Celtic Star a scris un material despre atacantul roman in care ii descriu calitatile si trec in revista cariera acestuia.

"Cea mai mare abilitate a sa este faptul ca omul nu inceteaza sa alerge, este absolut neobosit! Ce inseamna asta? Ca va castiga mingea in pozitii periculoase si nu va lasa niciodata apararea adversa sa respire. Aceasta caracteristica a devenit una vitala in fotbalul mare pentru un atacant. Andone este foarte agresiv pentru un atacant si se straduieste sa-si controleze agresivitatea, asa ca Lenny ar trebui sa il controleze.

La Celtic va avea multe sanse sa marcheze asa ca isi va dobori probabil orice record de goluri marcate pana acum. Probabil ca pretul de transfer nu va fi unul mic si ramane de vazut daca Celtic va accepta sa plateasca 5-6 milioane pentru al cum. Dar, Florin Andone ii va castiga rapid pe fani, din prima secunda", scriu cei de la The Celtic Star.