Dezvaluiri despre transferul lui Ianis Hagi la Rangers! De ce l-au cedat cei de la Genk dupa doar 6 luni: "Era convins ca trebuie sa evolueze mai mult"

Ianis Hagi se transfera in 2019 la Genk de la Viitorul.

Mijlocasul nu a rezistat in Belgia decat 6 luni, fiind apoi cedat la Rangers, care l-a transferat definitiv in vara acestui an. Acum directorul tehnic al lui Genk a vorbit despre motivul despartirii de Ianis dupa doar cateva luni.

"Hagi era convins ca ar trebui sa evolueze mai mult. Daca un jucator ajunge sa creada asta, lucrurile se complica si trebuie sa iei in calcul sa il lasi sa plece. Nu are nicio legatura cu valoarea lui, ci cu situatia la care se poate ajunge la un moment dat", a declarat Dimitri De Conde, potrivit Sport Witness.

Oficialii lui Rangers l-au transferat pe Ianis Hagi in vara, platind 5 milioane de euro in conturile belgienilor.

In Scotia, mijlocasul in varsta de 22 de ani are un inceput bun de sezon, reusind deja un gol si 8 assist-uri in cele 16 partide deja disputate.