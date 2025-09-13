După o lungă perioadă de incertitudine și de refuzuri, Ianis Hagi a semnat cu turcii de la Alanyaspor din Super Lig.
Debutul oficial al tricolorului la noua sa echipă ar putea avea loc astăzi, în meciul din deplasare cu Konyaspor.
Partida de pe ”Torku Arena” din Konya începe la ora 20:00 și contează pentru etapa a cincea din Super Lig.
În articolul privitor la sesiunea de antrenament dinaintea meciului, de pe site-ul oficial al lui Alanyaspor, Ianis Hagi apare în prim-plan în fotografia de deschidere.
Cert este că antrenorul portughez Joao Pereira (41 de ani, fostul fundaș dreapta al naționalei Portugaliei) se bazează pe român pentru meciul de astăzi.
Rămâne de văzut dacă tehnicianul lustian îi va oferi lui Ianis și ocazia să debuteze în Super Lig.
Mesajul lui Ianis Hagi, la o zi după ce a semnat în Turcia: "Un mare mulțumesc pentru voi"
Ianis Hagi a fost prezentat oficial la Alanyaspor la începutul acestei luni. Internaționalul român a semnat un contract pe doi ani cu formația care a încheiat sezonul trecut pe locul 12 în Super Lig.
Fiul lui Gică Hagi a avut parte de o vară cu multă incertitudine. Liber de contract după plecarea de la Rangers, Ianis s-a antrenat multă vreme în baza celor de la Farul Constanța, iar vineri a ținut să transmită un mesaj de recunoștință celor care l-au sprijinit în această vară.
"A fost o vară intensă pentru mine și apreciez enorm munca tuturor celor mi-au fost alături în această perioadă. De la antrenamentele în baza Farului și până la recuperare, fiecare om care m-a ajutat să rămân în cea mai bună formă merită un mare 'mulțumesc' din partea mea", a transmis Ianis Hagi, pe rețelele sociale.