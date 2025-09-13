După o lungă perioadă de incertitudine și de refuzuri, Ianis Hagi a semnat cu turcii de la Alanyaspor din Super Lig.

Debutul oficial al tricolorului la noua sa echipă ar putea avea loc astăzi, în meciul din deplasare cu Konyaspor.

Partida de pe ”Torku Arena” din Konya începe la ora 20:00 și contează pentru etapa a cincea din Super Lig.

În articolul privitor la sesiunea de antrenament dinaintea meciului, de pe site-ul oficial al lui Alanyaspor, Ianis Hagi apare în prim-plan în fotografia de deschidere.

