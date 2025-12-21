Unicul gol al primei reprize i-a aparținut lui Darius Olaru și a venit în minutul 24.

Cristi Săpunaru: ”E puțin îngrijorător pentru că nu cred că FCSB va apăsa frâna!”

Cristi Săpunaru, fostul căpitan al Rapidului, a analizat prima parte din derby și a spus cine a greșit la faza la care Darius Olaru a deschis scorul. În opinia fostului fundaș al lui Rapid, vinovatul este Keita, care i-a permis lui Darius Olaru să avanseze spre poartă.

De altfel, Cristi Săpunaru s-a arătat dezamăgit de faptul că jucătorii Rapidului stau ”la cutie”, în timp ce cei de la FCSB sunt mult mai agresivi.

”Era foarte simplu la faza asta. Foarte bine iese Vulturar în Șut. Olaru trebuia preluat de către Keita. Keita se retrage aproape de apărare, iar Olaru are tot timpul din lume să urce. FCSB a câștigat toate duelurile pentru că au fost mult mai agresivi, iar Rapid a așteptat prea mult, a stat prea mult la cutie.

În minutul 30 a fost prima dată când au ieșit cu posesie din apărare. E puțin îngrijorător pentru că nu cred că FCSB va apăsa frâna”, a spus Cristi Săpunaru la Digi Sport.

