O'Riley are evoluții excelente în tricoul lui OM

Directorul sportiv Mehdi Benatia și antrenorul Roberto De Zerbi forțează transferul definitiv al lui Matt O'Riley, în această iarnă. Mijlocașul este împrumutat de Marseille pentru acest sezon de la Brighton & Hove Albion și mai are contract cu trupa din East Sussex până în iulie 2029.



Acesta a avut evoluții excelente în Ligue 1 și în Champions League (14 meciuri, 1 gol, două pase decisive), formând un parteneriat solid în centrul liniei mediene a lui OM cu Pierre-Emile Hojbjerg, care îi este coleg și la naționala Danemarcei.



O'Riley a fost cumpărat cu 30 de milioane de euro de la Celtic, unde era un star în perioada în care Ianis Hagi juca pentru rivala Rangers, dar nu a reușit să se impună pe Falmer Stadium. Deși mai este dorit de Juventus, Inter Milano, Atletico Madrid, RB Leipzig, VfB Stuttgart sau Borussia Dortmund, se pare că Olympique Marseille are prima opțiune și va achita 40 de milioane de euro pentru transful său definitiv.



A câștigat trei Scottish Premiership cu Celtic

Matthew Sean O'Riley (25 de ani / 189 cm) este născut în cartierul Hounslow din Londra și s-a format la juniorii cluburilor NPL Youth și Fulham. La nivel de seniori a evoluat pentru Fulham (2017-2020), Milton Keynes Dons (2021-2022), Celtic Glasgow (2022-2024), Brighton & Hove Albion (2024-prezent) și Ol. Marseille (2025-prezent / împrumutat).



Are selecții pentru naționale U16 și U18 ale Angliei, dar a ales să facă trecerea la reprezentativa de tineret a Danemarcei și a strâns șase selecții pentru echipa de seniori a scandinavilor. Mama sa, Gitte, este daneză, iar tatăl este englez.



În palmares are Scottish Premiership (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024), Scottish Cup (2022-2023, 2023-2024), Scottish League Cup (2022-2023), EFL Young Player of the Month (noiembrie 2021), Scottish Premiership Goal of the Month (aprilie 2022), Scottish Premiership Player of the Month (septembrie 2023), PFA Scottish Premiership Team of the Year (2023-2024), Celtic Player of the Year (2023-2024), Celtic Players' Player of the Year (2023-2024) și Celtic Young Player of the Year (2022-2023, 2023-2024).



Poate evolua ca închizător, mijlocaș central și mijlocaș ofensiv și este cotat la 22 de milioane de euro.



